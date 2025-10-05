Λευκός Οίκος: Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το shutdown θα οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων

Η κυβέρνηση Τραμπ θα ξεκινήσει μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρίνει ότι οι διαπραγματεύσεις με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου για τον τερματισμό της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown) «δεν οδηγούν απολύτως πουθενά», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ.

Καθώς το shutdown εισήλθε στην πέμπτη του ημέρα, ο Χάσετ δήλωσε στο πρόγραμμα "State of the Union" του CNN ότι εξακολουθεί να βλέπει μια πιθανότητα οι Δημοκρατικοί να υποχωρήσουν, αποτρέποντας έτσι ένα δαπανηρό shutdown και τις απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων που έχει ήδη προειδοποιήσει ο διευθυντής Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βοτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ρας Βοτ προετοιμάζουν τα πράγματα και είναι έτοιμοι να δράσουν αν χρειαστεί, αλλά ελπίζουν ότι δεν θα χρειαστεί», είπε.

«Αν ο πρόεδρος αποφασίσει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πηγαίνουν απολύτως πουθενά, τότε θα αρχίσουν οι απολύσεις. Όμως, πιστεύω ότι όλοι ελπίζουν ακόμα πως με μια νέα αρχή στην αρχή της εβδομάδας, θα μπορέσουμε να πείσουμε τους Δημοκρατικούς ότι είναι απλή λογική να αποφευχθούν τέτοιες απολύσεις».

Ωστόσο, δεν υπήρχαν απτά σημάδια διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του αδιεξόδου από τότε που ο Τραμπ συναντήθηκε με κορυφαίους ηγέτες του Κογκρέσου την προηγούμενη εβδομάδα. Το shutdown ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, την έναρξη του οικονομικού έτους 2026, αφού οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία απέρριψαν ένα προσωρινό μέτρο χρηματοδότησης που θα κρατούσε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ανοικτές μέχρι τις 21 Νοεμβρίου.

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν μόνιμη επέκταση των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων για την αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας μέσω του νόμου Affordable Care Act, καθώς και γραπτές διαβεβαιώσεις ότι ο Λευκός Οίκος δεν θα επιχειρήσει μονομερώς να ακυρώσει δαπάνες που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε οποιαδήποτε συμφωνία.

«Αυτό που έχουμε δει είναι διαπραγμάτευση μέσω deep fake βίντεο, η Βουλή να ακυρώνει ψηφοφορίες και, φυσικά, τον Πρόεδρο Τραμπ να περνά τη χθεσινή μέρα στο γήπεδο του γκολφ. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη συμπεριφορά», δήλωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, στο NBC και στην εκπομπή "Meet the Press".