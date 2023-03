Λευκορωσία: Η εξόριστη Τιχανόφσκαγια καταδικάστηκε ερήμην σε 15 χρόνια κάθειρξης

Η εξόριστη ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια καταδικάστηκε ερήμην σε 15 χρόνια κάθειρξης από δικαστήριο στη Λευκορωσία, στο πλαίσιο μιας αδυσώπητης καταστολής ενορχηστρωμένης από το καθεστώς του προέδρου Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Η 40χρονη Τιχανόφσκαγια διέφυγε από τη Λευκορωσία μετά την υποψηφιότητά της για την προεδρία της χώρας του 2020 ενάντια στον Λουκασένκο. Μετά τις εκλογές ακολούθησαν μαζικές διαδηλώσεις αφού η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον Λουκασένκο για εκλογική νοθεία, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε.

Αντιδρώντας στη σημερινή δικαστική απόφαση η ίδια δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα και τις πολιτικές της δραστηριότητες, κάνοντας λόγο για μια δίκη «φάρσα».

«Σήμερα δεν σκέφτομαι τη δική μου ποινή. Σκέφτομαι τους χιλιάδες αθώους ανθρώπους, τους κρατούμενους και τους ανθρώπους που καταδικάστηκαν σε πραγματικές ποινές φυλάκισης», έγραψε στο twitter. «Δεν θα σταματήσω μέχρι να απελευθερωθεί ο κάθε ένας από αυτούς», υποσχέθηκε.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta και την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, ένα άλλο μέλος της αντιπολίτευσης, ο Πάβελ Λατούσκο, καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη. Μεταξύ των κατηγοριών που τους είχαν απαγγελθεί ήταν «συνωμοσία για αντισυνταγματική κατάληψη της εξουσίας».

