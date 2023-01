Λευκορωσία: Άρχισε η δίκη του αντιφρονούντα νομπελίστα Μπιαλιάτσκι    

Ξεκίνησε στο Μινσκ η δίκη του Λευκορώσου αντιφρονούντα Αλες Μπιαλιάτσκι, βραβευμένου με το Νόμπελ Ειρήνης 2022, ανακοίνωσε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κέντρο Viasna, το οποίο έχει ο ίδιος ιδρύσει.

Το κέντρο Viasna ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Αλες Μπιαλιάτσκι και οι συνεργάτες του Βαλεντίν Στεφάνοβιτς και Βλαντίμιρ Λάμπκοβιτς βρίσκονταν κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στο κλουβί των κατηγορουμένων στο δικαστήριο του Μινσκ.

Viasna members go on trial



