Λευκορωσία: Αντικυβερνητικοί ανατίναξαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος κοντά στο Μινσκ

Λευκορώσοι αντικυβερνητικοί ακτιβιστές ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ρωσικού αεροσκάφους επιτήρησης Α-50 σε αεροδρόμιο κοντά στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ, την Κυριακή.

«Αυτά ήταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι συμμετέχοντες στην επιχείρηση είναι Λευκορώσοι", ανέφερε ο Αλιαξάντρ Αζάροφ , ηγέτης της λευκορωσικής αντικυβερνητικής οργάνωσης BYPOL, στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram της οργάνωσης και στο ειδησεογραφικό κανάλι Belsat με έδρα την Πολωνία.

