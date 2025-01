Λετονία: Υποθαλάσσιο καλώδιο της Βαλτικής υπέστη ζημιά από «εξωτερική επιρροή»

Ένα υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που συνέδεε τη Λετονία με τη Σουηδία υπέστη βλάβη την Κυριακή, πιθανότατα ως αποτέλεσμα κάποιας «εξωτερικής επιρροής» ανακοίνωσε η Ρίγα, σημειώνοντας ότι έχει σταλεί ένα περιπολικό σκάφος στην περιοχή για να επιθεωρήσει ένα ύποπτο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το Michalis San, με σημαία Μάλτας.

Άλλα δύο πλοία θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο έρευνας για πιθανή εμπλοκή τους στο συμβάν, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Λετονίας.

Το σύστημα παρακολούθησης μετάδοσης δεδομένων του Κέντρου κατέγραψε διακοπές στη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Ventspils και Gotland.

Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία του καλωδίου τονίζουν μάλιστα ότι η ζημιά είναι «σημαντικής έκτασης» και οφείλεται σε «εξωτερική επιρροή».

Εν τω μεταξύ και σύμφωνα με πληροφορίες, το Πολεμικό Ναυτικό της Λετονίας έχει ήδη εντοπίσει ένα σκάφος που πιθανόν να σχετίζεται με το συμβάν και ερευνά το ζήτημα. Το καλώδιο βρίσκεται σε βάθος που ξεπερνά τα 50 μέτρα.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα υπάρχει εξωτερική, σημαντική ζημιά», είπε η πρωθυπουργός Εβίκα Σιλίνα μετά την έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Λετονία συντονίζει τις ενέργειές της με το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες της Βαλτικής για να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το καλώδιο, ανέφερε νωρίτερα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

