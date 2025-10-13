Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη χώρα πριν από το τέλος της χρονιάς

Η γαλλική προεδρία παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, το οποίο αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό και προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών, σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πρωτοφανή πολιτική αστάθεια.

Η κυβέρνηση αυτή, στην οποία ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών, και το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην απερχόμενη υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν, «διορίζεται για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη Γαλλία πριν από το τέλος της χρονιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Μόνο ένα πράγμα μετράει: το συμφέρον της χώρας», δήλωσε ο Λεκορνί σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ευχαριστώντας τους υπουργούς «που δεσμεύονται σε αυτή την κυβέρνηση με απόλυτη ελευθερία, πέρα από προσωπικά και κομματικά συμφέροντα».

Un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France avant la fin de l’année.



Je remercie les femmes et les hommes qui s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté au-delà des intérêts personnels et partisans.



Une seule chose compte : l’intérêt du pays. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 12, 2025

Η τελευταία κυβέρνηση του Λεκορνί είχε διάρκεια μόλις 14 ωρών. Ο Λεσκίρ αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών σε μια περίοδο που η κυβέρνηση δέχεται έντονες πιέσεις να καταρτίσει και να επιτύχει την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 μέσα σε ένα βαθιά διχασμένο κοινοβούλιο.

Εν τω μεταξύ, τόσο η Αριστερά (ιδίως η La France Insoumise) όσο και η άκρα δεξιά (το Rassemblement National) έχουν ανακοινώσει προθέσεις κατάθεσης πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης.