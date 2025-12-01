Λέβιτ: Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη για μια ειρηνευτική συμφωνία στο Ουκρανικό

Η αμερικανική κυβέρνηση είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την οποία θα μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στις «καλές συνομιλίες» που έγιναν χθες στη Φλόριντα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

«Η κυβέρνηση είναι πολύ αισιόδοξη» είπε η Λέβιτ. «Μόλις χθες (…) είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα», σημείωσε.

Πριν από δέκα ημέρες οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα πρώτο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, πολύ ευνοϊκό για τη Ρωσία, το οποίο συντάχθηκε χωρίς τη συμβολή των ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου. Στη συνέχεια η Ουάσινγκτον τροποποίησε αυτό το σχέδιο, σε συνεργασία με τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και την Κυριακή το επεξεργάστηκε και πάλι, με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Οι αμερικανοουκρανικές συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «παραγωγικές» και από τις δύο πλευρές, ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «απομένει ακόμη να γίνει δουλειά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου, αλλά υπογράμμισε ότι το Κίεβο δεν βρίσκεται σε θέση ισχύος, λόγω του πρόσφατου σκανδάλου διαφθοράς.

Επί τάπητος οι «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας για τη Ρωσία: Εδαφικό, κυριαρχία και εγγυήσεις ασφαλείας

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα τρία εμπόδια που αναγνωρίζει το Κίεβο για το τέλος του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι σήμερα ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι προτεραιότητες της Ουκρανίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι η διατήρηση της κυριαρχίας της χώρας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι για συνομιλίες με τον Μακρόν, κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία δεν θα ανταμειφθεί για τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει.

«Για να προετοιμαστούμε για μια πραγματική ασφάλεια, πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα λάβει τίποτα που θα μπορούσε να θεωρήσει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Μακρόν, ότι ελπίζει να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, επισκεφθεί τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι επιθυμεί να συνομιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα «βασικά ζητήματα» του αμερικανικού σχεδίου, χαρακτηρίζοντας αυτά «αρκετά δύσκολα».

Παράλληλα σημείωσε ότι θα ήταν άδικο να μην συμμετέχουν οι Ευρωπαίοι στις συνομιλίες για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ένα από τα στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου. «Το ζήτημα των χρημάτων, της ανοικοδόμησης... χωρίς την παρουσία των Ευρωπαίων εταίρων, δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο επειδή τα χρήματα βρίσκονται στην Ευρώπη, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ δίκαιο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατηγόρησε δε τη Ρωσία ότι εντείνει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στην Ουκρανία για να «συντρίψει τους Ουκρανούς».

«Βλέπουμε αύξηση των επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό ασκεί τεράστια πίεση, όχι μόνο ψυχολογική αλλά και σωματική, στον πληθυσμό μας, απλώς για να συντρίψει τον ουκρανικό λαό», κατήγγειλε, καθώς οι κατοικημένες περιοχές και οι υποδομές υφίστανται καθημερινές ρωσικές επιθέσεις.

❗️🇺🇦Volodymyr Zelenskyy has already met with 🇫🇷Emmanuel Macron in Paris. pic.twitter.com/hs4GtouPmI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 1, 2025

Μακρόν: Μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της

Με τη σειρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μόνο η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα εδάφη της στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι στο Παρίσι.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα σημάδι τερματισμού της επιθετικότητας.

Ερωτηθείς σχετικά με την πίεση της Ευρώπης προς τη Ρωσία, ο Μακρόν δηλώνει ότι ο τελευταίος γύρος κυρώσεων — συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και στον «σκιώδη στόλο» — έχει ασκήσει στη Ρωσία τη μεγαλύτερη πίεση «από την αρχή του πολέμου» και ότι θα μπορούσε να αποτελέσει «σημείο καμπής».

«Πιστεύω πραγματικά ότι τις εβδομάδες που έρχονται, η πίεση στην ρωσική οικονομία και η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τις πολεμικές της προσπάθειες θα αλλάξουν δραστικά», λέει.

Σε ερώτηση για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς και για τη συνεχιζόμενη αντίθεση του Βελγίου στο προτεινόμενο από την ΕΕ δάνειο επανορθώσεων, ο Μακρόν επιμένει ότι είναι βέβαιος πως «θα βρούμε μια επιλογή που θα απαντά τεχνικά σε όλα τα εύλογα ερωτήματα που τίθενται».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις έρευνες για διαφθορά στην Ουκρανία, ο Μακρόν λέει ότι η ΕΕ παρακολουθεί αυτά τα ζητήματα πολύ στενά, αλλά — ευθυγραμμιζόμενος με τη γραμμή της ΕΕ — επιμένει ότι το γεγονός πως η έρευνα προχωρά δείχνει ότι οι αρχές εργάζονται με ελευθερία.

Προσθέτει ότι είναι σωστό να απαιτείται λογοδοσία και έλεγχος από την Ουκρανία, αλλά σημειώνει ότι το βασικό ζήτημα είναι πώς το κράτος ανταποκρίνεται σε οποιεσδήποτε καταγγελίες, μέσω ανεξάρτητων αρχών και δικαστικού συστήματος.

Επισημαίνει επίσης ότι οι εξελίξεις στην Ουκρανία έρχονται σε έντονη αντίθεση με τον τρόπο που τέτοιες καταγγελίες αντιμετωπίζονται στη Ρωσία.

Η αληθινή δικτατορία είναι στη Ρωσία, είπε ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος καταλήγοντας ανέφερε πως για να υπάρξει διαρκής και σταθερή ειρήνη, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρεθούν στο τραπέζι της συμφωνίας οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι.

Ζελένσκι: Η ειρήνη πρέπει να γίνει διαρκής - Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το τέλος της συνάντησης ανέφερε με ανάρτησή του στο X ότι «η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό».

«Το κύριο θέμα μας ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Γάλλο ομόλογό του.

During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

«Κατά τη διάρκεια των πολύωρων συνομιλιών μας, ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ εξετάσαμε πολλές λεπτομέρειες. Το κύριο θέμα ήταν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και οι εγγυήσεις ασφάλειας. Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά διαρκής. Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Τώρα πολλά εξαρτώνται από τη συμμετοχή όλων των ηγετών. Σήμερα θα μιλήσουμε και με άλλους ηγέτες. Σας ευχαριστώ!», σημείωσε στην ανάρτησή του.