Πυροβολισμοί στο Λας Βέγκας: Τρία τα θύματα - Νεκρός ο δράστης (vid)

Τουλάχιστον τρεις είναι επισήμως οι νεκροί από τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο της Νεβάδα στο Λας Βέγκας, ενώ ο δράστης είναι ήδη νεκρός.

«Υπάρχουν τουλάχιστον τρία θύματα στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας», δήλωσε ο σερίφης.

Ο σερίφης της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας Κέβιν ΜακΜάχιλ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν είναι γνωστή η έκταση των τραυματισμών και ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αλλάξει.

«Δεν υπάρχει πλέον καμία απειλή για την κοινότητα. Ο ύποπτος είναι νεκρός. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν 3 θύματα, αλλά άγνωστο το μέγεθος των τραυματισμών. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αλλάξει. Θα σας ενημερώσουμε όταν μάθουμε περισσότερα», δήλωσε ο MακΜάχιλ.

Το αστυνομικό τμήμα δημιούργησε επίσης μια τηλεφωνική γραμμή για όσους επηρεάστηκαν από τους πυροβολισμούς.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές του Λας Βέγκας ανακοίνωσαν ότι ένας ύποπτος δράστης στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νεβάδα στο Λας Βέγκας «εντοπίστηκε και είναι νεκρός».

Αρχικά, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας, σε ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, δεν ανέλυσε τις συνθήκες του περιστατικού, ούτε τον αριθμό ή την κατάσταση των θυμάτων. Κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Η αστυνομία αρχικά ανταποκρίθηκε σε αναφορές για πυροβολισμούς με πολλά θύματα στην πανεπιστημιούπολη, κοντά στο Beam Hall, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά θύματα αυτή τη στιγμή. Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή και σύντομα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες», ανέφερε η αστυνομία στην πλατφόρμα Χ.

Στις 11:54 π.μ. τοπική ώρα, το πανεπιστήμιο ανήρτησε στο διαδίκτυο ανακοίνωση έκτακτης ανάγκης, η οποία έγραφε: «Η πανεπιστημιακή αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορά για πυροβολισμούς στο BEH εκκενώστε σε ασφαλή περιοχή, ΤΡΕΞΤΕ-ΚΑΝΕΤΕ-ΜΠΡΟΣΤΑ».

