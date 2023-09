Λαμπεντούζα: «Βούλιαξε» με 7.000 μετανάστες μέσα σε 24 ώρες

Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι της Λαμπεντούζα στην Ιταλία, με αστυνομικούς της Guardia di Finanza να προσπαθούν να συγκρατήσουν εκατοντάδες μετανάστες που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την προβλήτα και να διασπάσουν τον κλοιό.

Ανάλογο σκηνικό χάους και αταξίας καταγράφηκε και στο hotspot της Λαμπεντούζα, νότια της Σικελίας όπου -σύμφωνα με το ANSA- βρίσκονται αυτή τη στιγμή 6.762 μετανάστες , που κατέφθασαν σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο των 24ωρών με κατάφορτα σκάφη σε κακή κατάσταση.

Την ώρα που μέλη του Ερυθρού Σταυρού πέρασαν μέσα για να μοιράσουν τρόφιμα, εκατοντάδες μετανάστες στριμώχτηκαν για να παραλάβουν πρώτοι σακούλες με τρόφιμα και μπουκάλια με νερό, φοβούμενοι ότι δεν θα αρκέσουν για όλους.

Η αστυνομία εμπόδισε τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού και τους εθελοντές να συνεχίσουν τη διανομή για αποτρέψουν τα χειρότερα, αλλά όταν εξήγησαν στους μετανάστες ότι η βοήθεια αρκεί για όλους, ξανάρχισε η διανομή.

«Η κατάσταση στη Λαμπεντούζα είναι τραγική, δραματική, βγαλμένη από την Αποκάλυψη», δήλωσε ο εφημέριος του μικρού νησιού, δον Καρμέλο Ρίτσο στο Stranierinitalia.it. «Ούτε αποκομιδή σκουπιδιών δεν γίνεται. Μας φέρνουν νερό από την ηπειρωτική Ιταλία. Ο Ερυθρός Σταυρός διαθέτει προμήθειες, αλλά όταν φθάνουν 3.400 μετανάστες σε μια μέρα, μάχονται μεταξύ τους ακόμη και για το νερό».

«Η κατάσταση είναι πραγματικά δραματική», επιβεβαιώνει ο περιφερειάρχης Φιλίπο Ρομάνο.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διασώσεις και η αποβίβαση μεταναστών στη Λαμπεντούζα μετά τις χθεσινές αφίξεις ρεκόρ. Οι απελπισμένοι άνθρωποι που αποβιβάζονται μελανιασμένοι και τραυματισμένοι στην προβλήτα χωρίς χώρο καταρρέουν. Πάνω από 1.600 έφθασαν σε μια νύχτα στο νησί: παιδιά βουρκωμένα, πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι, έφηβοι που ταξιδεύουν μόνοι, πολλές γυναίκες έγκυες με τα χέρια στην κοιλιά, στέκονται στην ουρά με ραγισμένες καρδιές και τις σκέψεις τους στραμμένες σε φίλους και συγγενείς που πνίγηκαν στα κύματα.

Σκάφη σε άθλια κατάσταση συνεχίζουν να καταφθάνουν στη Λαμπεντούζα, 45 τον αριθμό σε ένα 24ωρο -μείον εκείνο που ναυάγησε ανοικτά του Σφαξ της Τυνησίας με αποτέλεσμα να πνιγούν τέσσερις μετανάστες και να διασωθούν 21 από την ιταλική ακτοφυλακή.

Κάθε ώρα αναχωρούν δεκάδες ομάδες από την Τυνησία χωρίς καν να είναι σίγουροι ότι θα καταφέρουν να προσορμιστούν στο μικρό ιταλικό νησί, όπως η νεαρή μάνα από τη Γουϊνέα, που έφθασε θρηνώντας την απώλεια του μόλις πέντε μηνών μωρού της στα κύματα.

Apocalypse in Lampedusa. Now there are 8000 African invaders who arrived with 160 boats, almost double the number of Italian residents. Now we need to declare a state of emergency and deploy the warships, because this is a war! Words are no longer needed, action must be taken! pic.twitter.com/3t5XyOufag