Η ΕΚΤ «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και «θα τα καταφέρει», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, όπως μεταδίδουν τα γαλλικά ΜΜΕ.

«Αυξάνουμε τα επιτόκια και θα τα αυξήσουμε και άλλο, με σταθερό ρυθμό, μέχρι να διαμορφωθούν σε ένα επίπεδο που θα διασφαλίζει ταχεία επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ στο μήνυμά της, διαβεβαιώνοντας παράλληλα «και θα τα καταφέρουμε».

