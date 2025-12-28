Λαβρόφ: Θεωρούμε την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της Κίνας

Κατηγορηματικά αντίθετη είναι η Ρωσία στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η θέση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ταϊβάν «είναι γνωστή, αμετάβλητη και έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η Ρωσία αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας για τη νήσο», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έστειλε επίσης μήνυμα προς την Ιαπωνία να επανεξετάσει την μιλιταριστική πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή σταθερότητα.