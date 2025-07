Λαβρόφ: Θέλουμε να καταλάβουμε τι εννοεί ο Τραμπ με τις 50 ημέρες - Δέχεται πιέσεις από ΕΕ και ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί να κατανοήσει τι ακριβώς εννοεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με την προθεσμία των 50 ημερών για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Τραμπ ασκεί «ανάρμοστη πίεση» από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι – σύμφωνα με τη Μόσχα – θέλουν να παραταθεί η σύγκρουση.

«Θα θέλαμε να μάθουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη δήλωση για την προθεσμία των 50 ημερών. Έχουμε ξαναδεί παλαιότερα προθεσμίες 24 ωρών ή 100 ημερών, οπότε έχουμε εμπειρία και πραγματικά θέλουμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα του Αμερικανού προέδρου», ανέφερε ο Λαβρόφ.

“Fifty days — we’ve been through that. Twenty-four hours — we’ve been through that too. A hundred days — we’ve seen it all,” Russia’s foreign minister Lavrov said in response to Trump’s deadline remarks yesterday. pic.twitter.com/XYeeDx9g0u