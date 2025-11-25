Λαβρόφ: Το νέο ειρηνευτικό σχέδιο δεν αντανακλά τις συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ

Αρνητικό στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία φαίνεται πως είναι το Κρεμλίνο.

Το «μεταβατικό» ειρηνευτικό σχέδιο δεν αντανακλά τις συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ επισημαίνεται σε όλους τους τόνους από Ρώσους αξιωματούχους, με τελευταίο και πιο σημαντικό τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρέτισε μια αρχική έκδοση ενός ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία και περίμενε την τροποποιημένη «ενδιάμεση» έκδοση του σχεδίου, αφού η Ουάσινγκτον είχε συντονιστεί με την Ουκρανία και την Ευρώπη.

Είπε ότι η Μόσχα χαιρέτισε την αρχική έκδοση των 28 σημείων, αλλά διεμήνυσε ότι θα ήταν μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση», εάν η τροποποιημένη έκδοση δεν αντικατοπτρίζει αυτά που είχαν συζητήσει ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Στις ΗΠΑ ο Ζελένσκι μέσα στον Νοέμβριο για το ειρηνευτικό σχέδιο

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες «το συντομότερο δυνατό» μέσα στον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Όπως δήλωσε, η επίσκεψη θα έχει στόχο την «ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις στη Γενεύη μεταξύ αντιπροσωπειών Ουκρανίας και ΗΠΑ, καθώς και τις συνεπείς προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», πρόσθεσε.

Οι αμερικανικές και ουκρανικές αντιπροσωπείες «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», πρόσθεσε και σημείωσε ότι «τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας στα περαιτέρω βήματα μας.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατό μέσα στον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να κλείσει η συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», κατέληξε ο Ουμέροφ.

Παράλληλα αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη.

Κρεμλίνο: «Δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες του Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα ότι «δεν έχει τίποτα να πει» σχετικά με τις συνομιλίες του Αμερικανού υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ με τη ρωσική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι.

Η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμα οποιαδήποτε επικαιροποιημένα σχέδια για την Ουκρανία, δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Αυτή τη στιγμή, το μόνο ουσιαστικό πράγμα είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο του (Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να συζητηθεί το σύστημα ασφαλείας χωρίς τη συμμετοχή Ευρωπαίων, έτσι σε κάποιο στάδιο η συμμετοχή της Ευρώπης θα είναι απαραίτητη.

FT: Οι ΗΠΑ διεξάγουν μυστικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ έφθασε χθες, Δευτέρα, στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και μια ρωσική αντιπροσωπεία, έκαναν γνωστό οι Financial Times.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι άρχισαν συνομιλίες χθες, Δευτέρα, το βράδυ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα στην πληροφορία.

Αμερικανός αξιωματούχος, που μίλησε στο Reuters ζητώντας να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως οι συνομιλίες του Ντρίσκολ θα συνεχισθούν σήμερα. Δεν είναι σαφές ποιος συμμετέχει στη ρωσική αντιπροσωπεία.

BBC: Ποιες είναι οι αλλαγές στο αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει το BBC, η αρχική αμερικανική πρόταση για ειρήνη που τέθηκε στο τραπέζι ήταν τόσο προσανατολισμένη προς τις απαιτήσεις της Ρωσίας, που οι συνομιλίες ξεκίνησαν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο να αρνείται πως είχε γράψει το έγγραφο το Κρεμλίνο.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ουκρανία έπρεπε να υπογράψει γρήγορα, αλλιώς θα αντιμετώπιζε αδιευκρίνιστες συνέπειες.

Ωστόσο, μια κοινή δήλωση Ουκρανίας–ΗΠΑ αναφέρει ότι τώρα υπάρχει μια εντελώς νέα πρόταση, την οποία περιγράφει ως «επικαιροποιημένο και αναθεωρημένο πλαίσιο».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ένας από τους αντιπροσώπους — ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκίι Κισλίτσια — μιλά για ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, με «πολύ λίγα» να έχουν απομείνει από το αρχικό σχέδιο.

Το νέο αυτό κείμενο πιθανότατα ενσωματώνει ορισμένες τουλάχιστον από τις τροποποιήσεις που πρότειναν οι Ευρωπαίοι και δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters — τροποποιήσεις που δείχνουν κάτι πολύ πιο αποδεκτό για το Κίεβο.

Σε αυτή την εκδοχή, αφαιρείται το αυτόματο βέτο για οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, όπως και το πλαφόν στον αριθμό των στρατευμάτων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αναφέρεται ότι δεν θα αναπτυχθούν μόνιμα δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν ισοδυναμεί με πλήρη απαγόρευση.

Σε ό,τι αφορά το ευαίσθητο ζήτημα των εδαφών, δεν θα υπάρξει παραχώρηση του υπόλοιπου Ντονμπάς στη Ρωσία χωρίς αντάλλαγμα, και η Ουκρανία θα επιδιώκει την ανάκτηση των κατεχόμενων περιοχών αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα. Αυτό είναι κάτι που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη αποδεχθεί στο παρελθόν.

Το αρχικό, πιο φιλικό προς το Κρεμλίνο, σχέδιο βασιζόταν στην επίσκεψη του ίδιου του Γουίτκοφ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την άνοιξη, όταν επέστρεψε επαναλαμβάνοντας σχεδόν αυτολεξεί τις αμφιλεγόμενες ρωσικές αφηγήσεις.

Αντίθετα, το νέο σχέδιο μοιάζει με κάτι στο οποίο η Ουκρανία θα μπορούσε — ενδεχομένως — να υπογράψει.