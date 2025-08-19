Λαβρόφ: Έπαινοι για Τραμπ, επικριτικός για τους Ευρωπαίους

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ επαίνεσε τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Εμφανιζόμενος στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα στη συνάντηση του Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα ήταν «πολύ καλή».

«Ήταν σαφές ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών και η ομάδα του, πρώτον, θέλουν ειλικρινά να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα είναι μακροπρόθεσμο, βιώσιμο, αξιόπιστο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε στις συνομιλίες τη Δευτέρα ότι δεν χρειαζόταν κατάπαυση του πυρός και ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ενώ η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται σε πόλεμο - κάτι που είναι η θέση του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι της Ευρώπης.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «επέμειναν σε κάθε βήμα μόνο σε κατάπαυση του πυρός και ότι μετά από αυτό θα συνέχιζαν να προμηθεύουν όπλα στην Ουκρανία».