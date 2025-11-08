Λ. Οίκος: Η εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο πετρέλαιο της Ρωσίας ισχύει για έναν χρόνο

Η εξαίρεση που παραχώρησε χθες Παρασκευή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο έχει ισχύ για έναν χρόνο, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Βουδαπέστη δεσμεύτηκε σε αντάλλαγμα να αγοράσει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μετά τη συνάντηση στη Ουάσιγκτον χθες του αμερικανού προέδρου με τον μαγιάρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

«Μόνο οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία τάσσονται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία»

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή του συνάντηση με τον Τραμπ ο Όρμπαν δήλωσε ότι «είμαστε η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που θεωρείται σύγχρονη χριστιανική κυβέρνηση. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις είναι προοδευτικές, αριστερίστικες».

Επέκρινε επίσης την πολιτική της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «οι μοναδικές κυβερνήσεις που τάσσονται υπέρ της ειρήνης είναι αυτές των ΗΠΑ και της μικρής Ουγγαρίας».

Ο Τραμπ, που για ένα διάστημα εξέταζε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά σήμερα, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες «σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ «έχει ήδη αποδείξει ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει τους ιδεολογικούς συμμάχους του», ιδίως αν επίκεινται εκλογές, υπενθύμισε ο Ντάνιελ Χέγκεντους, ειδικός σε θέματα κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ. Πρόσφατα, προσέφερε οικονομική στήριξη στον Αργεντινό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, άλλον ένθερμο υποστηρικτή του.

Ο Όρμπαν, που αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και αντιτίθεται στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, συγκρούεται συχνά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για θέματα που αφορούν κυρίως το κράτος δικαίου.