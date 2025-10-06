Λ. Οίκος: Εργαζόμαστε σκληρά για την προτεινόμενη συμφωνία για τη Γάζα

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, απέφυγε να θέσει προθεσμία για τις έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν σήμερα στην Αίγυπτο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί της πρότασης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγονται τεχνικές συνομιλίες στην Αίγυπτο μεταξύ του Ειδικού Απεσταλμένου Γουίτκοφ και του κ. [Τζάρεντ] Κούσνερ, καθώς και των αντίστοιχων πλευρών από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», δήλωσε η Λίβιτ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι, ενώ οι Γουίτκοφ και Κούσνερ βρίσκονται στην Αίγυπτο, θα συμμετάσχουν προσωπικά στις διαπραγματεύσεις μόνο όταν αυτές πλησιάσουν στην οριστικοποίηση.

Η πρώτη ημέρα των συνομιλιών έχει στόχο να επιτρέψει στις αντιπροσωπείες να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και στους διαμεσολαβητές να εντοπίσουν τα εναπομείναντα κενά και τις δυνατότητες γεφύρωσής τους, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Η Λίβιτ σημείωσε ότι «όλες οι πλευρές αυτής της σύγκρουσης [ήδη] συμφωνούν πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί και αποδέχονται το πλαίσιο των 20 σημείων που πρότεινε ο πρόεδρος Τραμπ».

«Η κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να προχωρήσει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο πρόεδρος θέλει να δει κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.

«Οι τεχνικές ομάδες συζητούν αυτή τη στιγμή τις λεπτομέρειες, ώστε να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον είναι κατάλληλο για την απελευθέρωση των ομήρων. Εξετάζουν τη λίστα τόσο των Ισραηλινών ομήρων όσο και των Παλαιστινίων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν», είπε - σε μια δήλωση που φαίνεται να αποτελεί την πρώτη δημόσια αναφορά αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ σε Παλαιστινίους κρατούμενους ασφαλείας ως «πολιτικούς κρατούμενους».

Ωστόσο, εκτιμάται πως πρόκειται περισσότερο για γλωσσικό ολίσθημα παρά για αλλαγή πολιτικής γραμμής.

Ερωτηθείσα αν η προθεσμία της 5ης Οκτωβρίου που είχε θέσει ο Τραμπ στη Χαμάς για να απαντήσει στην πρότασή του εξακολουθεί να ισχύει, η Λίβιτ απάντησε ότι η οργάνωση «εξέδωσε την Παρασκευή μια σαφή δήλωση αποδοχής του πλαισίου του προέδρου, γεγονός που εξηγεί γιατί βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι τεχνικές συνομιλίες».

Πιεσμένη να δώσει χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αίγυπτο, η Λίβιτ απέφυγε να γίνει συγκεκριμένη.

«Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί γρήγορα, ώστε να υπάρξει ορμή - να απελευθερωθούν οι όμηροι και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο: να διασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη στη Γάζα και ότι η περιοχή δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ ή των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε, διευκρινίζοντας ουσιαστικά ότι η πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα περιλαμβάνει δύο φάσεις - την απελευθέρωση των ομήρων και τη μεταπολεμική διαχείριση της περιοχής.