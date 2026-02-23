Κυρώσεις της ΕΕ σε οκτώ άτομα που εμπλέκονται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία

Κυρώσεις σε οκτώ άτομα που είναι ύποπτα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπονόμευση του Κράτους Δικαίου στη Ρωσία, επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε γνωστό το Συμβούλιο σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα.

Τα άτομα αυτά είναι μέλη του δικαστικού σώματος που είναι υπεύθυνα για την καταδίκη διακεκριμένων Ρώσων ακτιβιστών με βάση κατηγορίες που η ΕΕ χαρακτηρίζει ως πολιτικά υποκινούμενες, καθώς και διευθυντές σωφρονιστικών ιδρυμάτων όπου πολιτικοί κρατούμενοι υφίστανται απάνθρωπες και εξευτελιστικές συνθήκες, σύμφωνα με τη δήλωση.

Όπως αναφέρει το Reuters, μεταξύ των ατόμων που επιβλήθηκαν κυρώσεις περιλαμβάνονται ο Aleksei Vasilyevich Valizer, διευθυντής σωφρονιστικού ιδρύματος, και ο Anton Vladimirovisch Rychar, διευθυντής προδικαστικού κέντρου κράτησης.

Στο πλαίσιο των κυρώσεων, τους έχει απαγορευτεί να ταξιδεύουν ή να διέρχονται από την ΕΕ, τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν παγώσει και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να τους παρέχουν χρηματοδότηση, πρόσθεσε.