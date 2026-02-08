Κύπρος: Το ΥΠΟΙΚ ανέβασε απαξιωτικό άρθρο για την Ελλάδα και το έσβησε σε λίγα λεπτά

Για σύντομο χρονικό διάστημα, ο επίσημος λογαριασμός του κυπριακού υπουργείου Οικονομικών στην πλατφόρμα X προχώρησε σε αναδημοσίευση άρθρου κυπριακής ιστοσελίδας που αφορούσε τον GSI, για να αποσύρει την ανάρτηση λίγο αργότερα, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε διευκρίνιση τόσο για τη δημοσίευση όσο και για την αφαίρεσή της.

Το περιεχόμενο που αναρτήθηκε από το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών δεν συνιστούσε τυπική ενημέρωση σχετικά με τον GSI.

Επρόκειτο για άρθρο γνώμης με σαφή κατεύθυνση, το οποίο παρουσίαζε τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό ως τη «μόνη λογική φωνή» στην υπόθεση, ενώ ταυτόχρονα απέδιδε στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα χαρακτήρα υψηλού ρίσκου, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε κρίσεις αντίστοιχες με εκείνη των Ιμίων και να εμπλέξει και την Κύπρο σε επικίνδυνες εξελίξεις.

Όπως ανέφεραν πολιτικοί κύκλοι στη Λευκωσία, η αναδημοσίευση ενός τέτοιου κειμένου από επίσημο υπουργικό λογαριασμό δεν αποτελεί απλή επικοινωνιακή κίνηση, αλλά εκπέμπει πολιτικό σήμα, ενώ η μετέπειτα απόσυρσή του δείχνει επίγνωση του προβλήματος, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το αποτύπωμα που άφησε. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συγκεκριμένη ρητορική απέναντι στην ελληνική πλευρά δεν συνιστά μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τακτική που, όπως επισημαίνεται, ακολουθεί ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών εδώ και μήνες.

Ο Μάκης Κεραυνός εδώ και καιρό αμφισβητεί ανοιχτά τη βιωσιμότητα του έργου GSI, υποστηρίζοντας ότι είναι «μη βιώσιμο» και επικαλούμενος δύο μελέτες από «ανεξάρτητους και αξιόπιστους οργανισμούς», οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το έργο είναι οικονομικά ασύμφορο υπό τους υφιστάμενους όρους.

Ωστόσο, οι εν λόγω μελέτες δεν έχουν παρουσιαστεί με τρόπο που να επιτρέπει την οριστική αποτίμηση των συμπερασμάτων τους. Η στάση του Κύπριου υπουργού Οικονομικών χαρακτηρίζεται από πολιτικούς παρατηρητές ως αντιφατική, καθώς εμφανίζεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε ένα ζήτημα που έχει ταυτόχρονα ενεργειακές, ευρωπαϊκές και γεωπολιτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα η Λευκωσία να εκπέμπει αντικρουόμενα μηνύματα.