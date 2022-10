Κύπρος: Ευχαριστίες προς τον Γερουσιαστή Μενέντεζ

Τις ευχαριστίες του προς τον Γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος νωρίτερα ευχήθηκε μέσω Twitter για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζει ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Χαράλαμπος Πετρίδης, έπειτα από την ανακοίνωση του Αμερικανικου Πενταγώνου για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα State Partnership και την επικείμενη συνεργασία της Εθνικής Φρουράς Κύπρου με την αντίστοιχη του New Jersey των ΗΠΑ.

Ευχαριστώ Ρ. Μενέντεζ για τις ευγενικές σας ευχές και την σταθερή σας υποστήριξη στην ανάπτυξη μιας στιβαρής αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και τις ΗΠΑ, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κος Πετρίδης και σημειώνει:

Προσβλέπουμε στην συνεργασία μας με την Εθνική Φρουρά του New Jersey, σε συνέχεια της συμμετοχής μας στο State Partnership Program του Αμερικανικού Πενταγώνου.

Thank you @SenatorMenendez for your kind wishes and staunch support for developing a robust #CYUSDefencePartneship.



We look forward to our partnering with @NJNationalGuard following our participation in the @DeptofDefense State Partnership Program. https://t.co/mD0r2DaJTJ