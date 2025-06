Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη - Συναγερμός των αρχών σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία

Το κύμα έντονης ζέστης συνεχίζεται το Σάββατο στη νότια Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία, όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών.

Τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν την Κυριακή στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Στη Γαλλία, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο υδράργυρος θα φθάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου στα δύο τρίτα της χώρας, υποσχόμενος «πολύ δυσάρεστες» νύχτες, κατά τη διάρκεια των οποίων η θερμοκρασία δεν αναμένεται να πέσει κάτω των 20 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τον Τριστάν Αμ, μετεωρολόγο της Météo-France.

Υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν το νότιο τμήμα της χώρας σήμερα για δεύτερη συναπτή ημέρα, προτού επεκταθούν προς τον βορρά, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Το επεισόδιο αναμένεται να διαρκέσει έως την Τρίτη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας προβλέπει οι θερμοκρασίες να ανέλθουν σε 34 έως 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα στις περιφέρειες όπου έχει κηρυχθεί πορτοκαλί συναγερμός και θα προσεγγίσουν «περιστασιακά τους 40 βαθμούς Κελσίου κοντά στη Μεσόγειο».

