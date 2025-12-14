Κύμα διεθνών αντιδράσεων μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ - «Καταδικάζουμε τον αντισημιτισμό»

Η διεθνής κοινότητα καταδικάζει με σφοδρότητα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, όταν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής, Χανουκά, δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες.

Ηγέτες και αρχηγοί κρατών από όλον τον κόσμο καταδικάζουν τον τις αντισημιτικές ενέργειες που αυξάνονται όλο και περισσότερο παγκοσμίως.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού εξέφρασε την αλληλεγγύη του απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα, τόνισε μέσα από ανάρτησή του στο Χ, ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

Deeply shocked by today’s attacks in Sydney during Hanukkah celebration. I condemn this violence in the strongest terms. We stand in solidarity with the Jewish communities everywhere. Antisemitism and hatred have no place in our societies. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 14, 2025

Ομοίως, και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή, αφού εξέφρασε τη θλίψη και τη συμπαράστασή του προς τα θύματα, τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ακούραστα ενάντια στο αντισημιτικό μίσος, το οποίο μας πληγώνει όλους, όπου κι αν μας χτυπήσει».

In Sydney, an antisemitic terrorist attack struck families gathered to celebrate Hanukkah.



France extends its thoughts to the victims, the injured and their loved ones. We share the pain of the Australian people and will continue to fight relentlessly against antisemitic hatred,… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2025

Με τη σειρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σημείωσε ότι «πρόκειται για μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον αντισημιτισμό — εδώ στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο».

The antisemitic attack at Bondi Beach during Hanukkah leaves me utterly shocked. My thoughts are with the victims and their families.



This is an attack on our shared values. We must fight antisemitism — here in Germany and around the world. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) December 14, 2025

«Βαθιά συγκλονισμένος» από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και σε ανάρτησή του στο «Χ» έκανε λόγο για «πράξη μίσους που στρέφεται εναντίων όλων των Εβραίων παγκοσμίως την πρώτη ημέρα του Χάνουκα».

Η σκέψη μας βρίσκεται με τις οικογένειες των δολοφονηθέντων, τους τραυματίες και την εβραϊκή κοινότητα, αναφέρει.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

The United States strongly condemns the terrorist attack in Australia targeting a Jewish celebration.



Antisemitism has no place in this world. Our prayers are with the victims of this horrific attack, the Jewish community, and the people of Australia. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 14, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σθεναρά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ, όπως και «κάθε μορφή βίας και αντισημιτισμού».

Seguo con profondo dolore le drammatiche notizie che arrivano da Sydney. Nel condannare ancora una volta con fermezza ogni forma di violenza e di antisemitismo, l’Italia esprime il proprio cordoglio per le vittime e si stringe ai loro cari, ai feriti, alle comunità ebraiche e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 14, 2025

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Βρετανία, Κιρ Στάρμερ καταδίκασε, επίσης, την επίθεση στην Αυστραλία και υπογράμμισε ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο θα στέκεται πάντα στο πλευρό της Αυστραλίας και της εβραϊκής κοινότητας».

Chanukah should be a time of celebration and joy.



The news that the Bondi beach attack was an antisemitic terrorist attack against Jewish families at a Chanukah event is sickening.



My thoughts are with the victims and their families.



The United Kingdom will always stand with… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) December 14, 2025

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη στηρίζει την Αυστραλία και τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία, τον αντισημιτισμό και το μίσος».

Shocked by the tragic attack at Bondi Beach.



I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims.



Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere.



We are united against violence, antisemitism and hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Σε ενημέρωση Τύπου μετά το μακελειό, ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε περιέγραψε τους πυροβολισμούς στην παραλία Μπόντι ως «μια πράξη κακού αντισημιτισμού και τρομοκρατίας που χτύπησε στην καρδιά του έθνους μας».

My statement on the Bondi shooting attack. pic.twitter.com/LRAbMpcUEm — Anthony Albanese (@AlboMP) December 14, 2025

«Το κακό που απελευθερώθηκε σήμερα στην παραλία Μπόντι είναι πέρα από κάθε κατανόηση, και το τραύμα και η απώλεια με τα οποία αντιμετωπίζουν οι οικογένειες απόψε ξεπερνούν ακόμη και τον χειρότερο εφιάλτη του καθενός», σημείωσε.

Ο Αλμπανέζε πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης: «Σήμερα είδαμε Αυστραλούς να τρέχουν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν άλλους. Αυτοί οι Αυστραλοί είναι ήρωες και η γενναιότητά τους έχει σώσει ζωές»

Επίσης, μουσουλμανικές ομάδες της Αυστραλίας καταδίκασαν την τρομοκρατική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους και την υποστήριξή τους στους συγγενείς των θυμάτων. Η Μουσουλμανική Κοινότητα Αχμαντίγια της Αυστραλίας (ACMA) δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένη και θλιμμένη για την απώλεια αθώων ζωών».



