Κυκλώνας Σίντο: Τουλάχιστον 14 νεκροί στο γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό ωκεανό (pics&vid)

Τουλάχιστον 14 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, του πιο ισχυρού κυκλώνα που έπληξε το γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό ωκεανό στα βόρεια της Μαδαγασκάρης, εδώ και περίπου έναν αιώνα, ανακοίνωσαν την Κυριακή γαλλικά μετεωρολογικά κέντρα πρόβλεψης του καιρού, αλλά και οι αρμόδιες γαλλικές αρχές.

Ο κυκλώνας Σίντο έπληξε τη νήσο Μαγιότ στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το Meteo-France, καθώς η ταχύτητα των ανέμων ξεπέρασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας καταστροφές σε αυτοσχέδιες κατοικίες, κυβερνητικά κτήρια, αλλά και σε ένα νοσοκομείο.

Cyclone in Mayotte: "Everything has flown away, there is almost nothing left", say, devastated residents.



Cyclone Chido killed at least 14 people on the French Indian Ocean island territory of Mayotte, a security source told AFP Sunday.#Mayotte #Mozambique #Rain #Wind #Chido pic.twitter.com/c54sTnW4ss