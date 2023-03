Κυκλώνας Φρέντι: Τουλάχιστον 99 νεκροί στο Μαλάουι (pics&vid)

Τουλάχιστον 99 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μαλάουι εξαιτίας του κυκλώνα Φρέντι, ο οποίος το Σαββατοκύριακο έπληξε για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα το νοτιοανατολικό τμήμα της Αφρικής. Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές ανέφεραν 11 θανάτους στο Μαλάουι και άλλους 4 στη Μοζαμβίκη.

Η κυβέρνηση του Μαλάουι κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε αρκετές επαρχίες στον νότο της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής πρωτεύουσας Μπλαντάιρ, λόγω των ανυπολόγιστων καταστροφών που προκάλεσε ο κυκλώνας.

Ο κυκλώνας Φρέντι, ένας από τους μακροβιότερους που έχουν παρατηρηθεί ποτέ από μετεωρολόγους, έπληξε αρχικά τη Μαδαγασκάρη και τη Μοζαμβίκη στα τέλη Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω 17 νεκρούς και χιλιάδες άστεγους.

Κατά την επιστροφή του στην περιοχή, σάρωσε για δεύτερη φορά τη Μαδαγασκάρη, προκαλώντας τον θάνατο δέκα ανθρώπων. Το βράδυ του Σαββάτου έπληξε τη Μοζαμβίκη, όπου οι αρχές ανέφεραν τέσσερις θανάτους αλλά σημείωσαν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος επειδή είναι δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένες κοινότητες.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ο κυκλώνας Φρέντι άρχισε να πλήττει το Μαλάουι συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις. Τα περισσότερα θύματα εντοπίστηκαν στην περιοχή Μπλαντάιρ, όπου το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνουν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις, ανέφερε η αστυνομία. Στην πόλη Τσιλόμπουε, περίπου 40 σπίτια παρασύρθηκαν από χείμαρρο λάσπης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Δεδομένου ότι το Μαλάουι βρίσκεται αντιμέτωπο με την πιο θανατηφόρα επιδημία χολέρας στην ιστορία του, οι υπηρεσίες υγείας του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι η κατάσταση αναμένεται πλέον να επιδεινωθεί.

