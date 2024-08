«Κράσαρε» η συνέντευξη Τραμπ στον Μασκ - Κυβερνοεπίθεση κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας «Χ»

Με μεγάλη καθυστέρηση ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (03:00 ώρα Ελλάδας) η προγραμματισμένη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ στον Έλον Μασκ, με τον τελευταίο να καταγγέλλει κυβερνοεπίθεση.

Χρειάστηκε να περάσουν 40 λεπτά για να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα που είχε προκύψει με την προβολή της ζωντανής συνέντευξης στην πλατφόρμα «Χ», κατά τη διάρκεια της οποίας οι χρήστες αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στους συνδέσμους που είχαν μοιραστεί οι δύο άνδρες.

«Φαίνεται ότι υπάρχει μια τεράστια επίθεση DDOS στο X . Εργαζόμαστε για να το κλείσουμε. Στη χειρότερη περίπτωση, θα προχωρήσουμε με μικρότερο αριθμό ζωντανών ακροατών και θα δημοσιεύσουμε τη συνομιλία αργότερα», έγραψε στο Χ ο Μασκ.

There appears to be a massive DDOS attack on 𝕏. Working on shutting it down.



Worst case, we will proceed with a smaller number of live listeners and post the conversation later.