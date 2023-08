Κυβερνήτης της Χαβάης: Μπορεί να βρίσκουμε και 20 σορούς την ημέρα (pics)

Ζοφερές προβλέψεις για τον αριθμό των θυμάτων από τις πολύνεκρες πυρκαγιές στη Χαβάη έκανε ο κυβερνήτης της, Τζος Γκριν. Σε δηλώσεις του στο CBS News εκτίμησε πως «θα υπάρξουν και άλλα θύματα», δηλώνοντας προετοιμασμένος για «πολλές τραγικές ιστορίες». Τα θύματα ως στιγμής ανέρχονται σε 96.

Όλοι οι κάτοικοι της Λαχάινα - μιας ιστορικής πόλης που καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς - είτε διέφυγαν είτε χάθηκαν στη φωτιά, σύμφωνα με τον Γκριν, αλλά θα μπορούσε να χρειαστούν 10 ημέρες για να προσδιοριστεί ο πλήρης αριθμός των νεκρών, καθώς τα συνεργεία θα μπορούσαν να βρουν, όπως είπε χαρακτηριστικά «10 έως 20 σορούς την ημέρα πιθανώς μέχρι να τελειώσουν».

«Δεν υπάρχει τίποτα να δει κανείς εκτός από την πλήρη καταστροφή. Τα κτίρια είναι σχεδόν ανύπαρκτα», είπε ο Γκριν για ό,τι απέμεινε από τη Λαχάινα.

Η Χαβάη διαθέτει ένα κρατικό σύστημα σειρήνων προειδοποίησης σε εξωτερικούς χώρους, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ειδοποίηση των κατοίκων πριν από φυσικές καταστροφές ή γεγονότα που προκαλούνται από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων τσουνάμι, τυφώνων, σπασίματος φραγμάτων, πλημμυρών, πυρκαγιών, ηφαιστειακών εκρήξεων, τρομοκρατικών απειλών και περιστατικών επικίνδυνων υλικών, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Χαβάης.

Όμως η αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζιλ Τοκούντα, στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το Μάουι, δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή "Face the Nation" ότι οι προειδοποιητικές σειρήνες «πιθανότατα δεν χτύπησαν», υποδηλώνοντας ότι η πυρκαγιά στη Λαχάινα εξαπλωνόταν ταχύτατα.

Το ζήτημα των προειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης και το γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες είναι κάτι που, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαβάης, θα διερευνηθεί από τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας. Η έρευνα, δήλωσε, έχει ως στόχο «να πει γιατί αυτό λειτούργησε και αυτό δεν λειτούργησε».

Οι αρχές της Κομητείας Μάουι αναφέρουν τις τελευταίες ώρες ότι όλο και μεγαλύτερα τμήματα των φονικών πυρκαγιών τέθηκαν υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την Deutsche Welle στα δυτικά του νησιού η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί κατά 85% ενώ υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά στην ενδοχώρα του νησιού Μάουι.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία μας. Πάνω από 2.700 κτίρια καταστράφηκαν στη Λαχάινα με τις υλικές ζημιές να εκτιμώνται γύρω στα 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Επικεντρωνόμαστε στην αναζήτηση αγνοουμένων γνωρίζοντας ότι οι οικείοι τους υποφέρουν. Από το ξέσπασμα των πυρκαγιών κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, επιστρατεύοντας κάθε μέσο στην προσπάθεια να ανακουφίσουμε τους πληγέντες», τόνισε ο κυβερνήτης της Χαβάης.

Η μικρή πόλη Λαχάινα, η οποία είχε πριν την καταστροφή 13.000 κατοίκους, βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εικόνες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία και νοσοκομεία.

«Ήταν όλα τόσο τρομοκρατικά», λέει μια νεαρή μητέρα: «Είδαμε τα πάντα να καίγονται κοιτάζοντας τον καθρέφτη του αυτοκινήτου, καθώς εγκαταλείπαμε την περιοχή που βρίσκονταν το σπίτι μας. Όλοι μας έλεγαν να φύγουμε μακριά, αλλά εμείς μείναμε τελικά στην περιοχή σε σημείο που δεν κινδυνεύαμε». Μια άλλη γυναίκα λέει: «Είναι μια όμορφη γειτονιά γεμάτη «αλόχα» (αγάπη, στη γλώσσα των ιθαγενών). Οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα, όχι μόνο τα σπίτια, αλλά και τις επιχειρήσεις τους. Έφυγαν μόνο με τα ρούχα τους».

Εντωμεταξύ συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη ολιγωρία ή και αδράνεια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες κατηγορούνται από τους πληγέντες ότι δεν προειδοποίησαν έγκαιρα έτσι ώστε να εγκαταλείψουν συντεταγμένα τις εστίες τους. Κάτοικοι του Μάουι προσάπτουν στις αρχές ότι δεν έκαναν χρήση των προειδοποιητικών σειρήνων που υπάρχουν στο νησί, όπως επίσης και ότι η Λαχάινα είναι προσβάσιμη μόνο από έναν φαρδύ δρόμο με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο των πυροσβεστικών και διασωστικών οχημάτων. Απαντώντας στις αιτιάσεις των κατοίκων η γερουσιαστής της Χαβάης Μέιζι Χιρόνο δήλωσε στο CNN: «Καταλαβαίνω την οργή. Βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση σοκ. Θεωρώ όμως ότι οι αρχές βρίσκονται επί τόπου και κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν στις πληγείσες περιοχές».

