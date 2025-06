Κυβερνήτης Καλιφόρνια: Ο Τραμπ συμπεριφέρεται σαν τύραννος - Η καταστολή δεν θα σταματήσει

Στην αντεπίθεση πέρασε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο και την πρακτική να στείλει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία του. Ο Δημοκρατικός πολιτικός που είχε στο παρελθόν συγκρουστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η καταστολή «δεν θα σταματήσει εδώ» υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι έχει συμπεριφορά «ενός τυράννου, όχι ενός προέδρου».

Ο Νιούσομ, για τον οποίο πολλοί παρατηρητές λένε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028, έχει εκφράσει έντονα την άποψη ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του στέλνοντας στρατό στο Λος Άντζελες για να καταστείλει τις ταραχώδεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής του για τη μετανάστευση.

Ο Νιούσομ, που ανήκει στο Δημοκρατικό κόμμα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Καλιφόρνια μπορεί να είναι η πρώτη, αλλά σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία», σημειώνοντας ότι ο Τραμπ είναι ένας «πρόεδρος που δεν θέλει να δεσμεύεται ούτε από νόμους ούτε από το Σύνταγμα, επιδιώκοντας μια ενιαία επίθεση ενάντια στην αμερικανική παράδοση».

California will keep fighting on behalf of all our people including in the courts.



If some of us can be snatched off the streets without a warrant, based only on suspicion or skin color, then none of us are safe.



Authoritarian regimes begin by targeting people who are least… pic.twitter.com/7qXkrLopkc