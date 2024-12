Κροατία: Εκατοντάδες διαδηλωτές με αίτημα ασφαλέστερα σχολεία μετά τη δολοφονία μαθητή

Σιωπηλή πορεία εκατοντάδων ατόμων στην πρωτεύουσα της Κροατίας τη Δευτέρα, μετά την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στο Ζάγκρεμπ που είχε αποτέλεσμα ένας μαθητής να χάσει τη ζωή του και άλλα τρία παιδιά να τραυματιστούν, σύμφωνα με το Associated Press

Η πορεία που διοργανώθηκε από τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, ζήτησε από τις αρχές να κάνουν περισσότερα για να διασφαλίσουν ότι τα σχολεία στην Κροατία είναι ασφαλή για τα παιδιά. Παρόμοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες πόλεις και κωμοπόλεις.

