Η Μολδαβία διεξάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 28 Σεπτεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές συνέπειες για την προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αποτρέπει αυτό που η κυβέρνησή της αποκαλεί ρωσική παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της.

Σε επισκόπησή του, το Reuters περιγράφει τι πρέπει τι να περιμένουμε από τις κρίσιμες εκλογές σε αυτή τη χώρα 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Οι υποψήφιοι στις εκλογές

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), που ιδρύθηκε από την πρόεδρο Μάια Σάντου, ελπίζει να διατηρήσει την πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο. Η ίδια η Σάντου εξελέγη πρόεδρος το 2020 και επανεκλέχθηκε πέρυσι.

Το PAS πιθανότατα θα αντιμετωπίσει σκληρή πρόκληση από το Πατριωτικό Μπλοκ, μια ομάδα φιλορωσικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, με μεγαλύτερο από αυτά το Σοσιαλιστικό Κόμμα, του οποίου ο ηγέτης Ιγκόρ Ντοντόν εκδιώχθηκε από την προεδρία από τη Σάντου στις εκλογές του 2020.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PAS θα χάσει την πλειοψηφία του στο 101μελές σώμα, αναγκάζοντάς το να αναζητήσει συνασπισμό με μικρότερες οντότητες που υπερβαίνουν το όριο του 5% για μεμονωμένα κόμματα ή το όριο του 7% για μπλοκ.

Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν το λαϊκιστικό Κόμμα Μας και το ονομαστικά φιλοευρωπαϊκό Εναλλακτικό Μπλοκ.

Ποια είναι τα καυτά θέματα που απασχολούν τη Μολδαβία

Ένα κυρίαρχο θέμα είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το PAS στοχεύει να ενταχθεί στο μπλοκ των 27 μελών έως το 2030 και υποστηρίζει ότι αυτό είναι κρίσιμο για το οικονομικό μέλλον της χώρας και την αντίστασή της στις προσπάθειες της Ρωσίας να την κρατήσει στην τροχιά της Μόσχας.

Το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και για την Ευρώπη, καθώς επιδιώκει να αντισταθμίσει την επιρροή της Ρωσίας μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία. Τον Αύγουστο, ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας επισκέφθηκαν το Κισινάου για να υπογραμμίσουν την υποστήριξή τους προς την Σάντου.

Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι επικεντρώνονται περισσότερο στα οικονομικά ζητήματα σε μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης. Αντιμετωπίζουν υψηλό πληθωρισμό και έχουν δει ελάχιστη πρόοδο στην υπόσχεση της κυβέρνησης να εξαλείψει τη διαφθορά.

Ένα δημοψήφισμα το 2024 που ζητούσε από τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν την προσπάθεια της Σάντου για ένταξη στην ΕΕ έλαβε μόλις 50% πλειοψηφία.

Τι λέει η κυβέρνηση για την παρέμβαση της Ρωσίας

Οι αξιωματούχοι της Μολδαβίας κατηγορούν από καιρό τη Μόσχα ότι υπονομεύει την ανεξαρτησία της Μολδαβίας προκαλώντας ενεργειακή κρίση και υποθάλποντας αντικυβερνητικά συναισθήματα για να εκτροχιάσει την προσπάθεια της Μολδαβίας να ενταχθεί στην ΕΕ.

Η Ρωσία αρνείται ότι παρεμβαίνει στις υποθέσεις της Μολδαβίας και ισχυρίζεται ότι το Κισινάου προκαλεί αντιρωσική υστερία για πολιτικούς σκοπούς.

Καθώς πλησίαζε η ψηφοφορία, η Σάντου κατηγόρησε τη Ρωσία ότι προσπαθούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα με ψευδείς ειδήσεις, παράνομη χρηματοδότηση κομμάτων, αγορά ψήφων και οργάνωση διαδηλώσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η αστυνομία πραγματοποίησε δεκάδες επιδρομές για υποψίες παράνομης πολιτικής χρηματοδότησης και τη Δευτέρα, οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 74 άτομα για αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως προσπάθειες υποκίνησης αναταραχών με τη στήριξη της Ρωσίας.

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου

Αν και ο πρόεδρος της Μολδαβίας εκλέγεται άμεσα, το νομοθετικό σώμα ασκεί σημαντική επιρροή, μεταξύ άλλων και στη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.

Ένα κοινοβούλιο υπό τον έλεγχο του PAS θα συνέχιζε την πορεία της Μολδαβίας προς την ένταξη στην ΕΕ, μια διαδικασία που απαιτεί εκτεταμένες νομοθετικές προσπάθειες.

Μια κυβέρνηση συνασπισμού ή ένα κοινοβούλιο με φιλορωσική πλειοψηφία θα μετέτρεπε πιθανώς την προσπάθεια αυτή σε μια μακροχρόνια πολιτική μάχη.