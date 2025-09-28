Την περασμένη Πέμπτη η εταιρεία Bosch, ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε περικοπές 13.000 θέσεων εργασίας μέχρι το 2030. Στις αρχές του χρόνου είχε κάνει λόγο για 9.000 απολύσεις. Η απόφαση αιτιολογήθηκε με την πτώση της ζήτησης, ειδικά για το κομμάτι των εξαρτημάτων που αφορούν τα ηλεκτρικά οχήματα, που υποχρεώνει την εταιρεία να κλείσει συγκεκριμένες μονάδες.

Μια ημέρα αργότερα η Volkswagen δήλωνε ότι θα στείλει σε υποχρεωτική άδεια μιας εβδομάδας από τις 6 Οκτωβρίου τους εργαζόμενους της σε δυο εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρικά οχήματα, στο Τσβίκαου και στη Δρέσδη. Αντιθέτως, στο εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ, που παράγει οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης θα χρειαστούν έξτρα βάρδιες για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Είναι δύο ειδήσεις που αποκαλύπτουν πτυχές της σοβαρής κρίσης, που περνάει πλέον εδώ και μήνες ο τομέας. Από το περασμένο καλοκαίρι έχουν χαθεί 51.500 θέσεις εργασίας στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ποσοστό 7% του συνολικού δυναμικού και οι προβλέψεις μιλούν και για περαιτέρω απολύσεις και μάλιστα σε παραδοσιακές μονάδες, όπως αυτή της Ford στην Κολωνία. Στην τελευταία έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο το θέμα ήταν κυρίαρχο στις συζητήσεις πίσω από τα εντυπωσιακά περίπτερα και τις φιλόδοξες παρουσιάσεις.

Ο χώρος υποφέρει και αυτό δεν είναι άσχετο και με την απροθυμία των πολιτών τόσο στη Γερμανία, όσο και συνολικά στην Ευρώπη να «αγκαλιάσουν» την ηλεκτροκίνηση σε μια έτσι κι αλλιώς κορεσμένη αγορά.

Το 2020 είχαν πωληθεί στη Γερμανία 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ το 2024 μόλις 2,8 εκατομμύρια. Αυτή η μείωση αντιστοιχεί ουσιαστικά στην παραγωγή των δύο μεγαλύτερων γερμανικών μονάδων. Η αγορά της Κίνας έχει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό τιμών από την εγχώρια της παραγωγή και οι δασμοί του Τραμπ αποτελούν επιπλέον πρόβλημα για τη δύσκολη αγορά των ΗΠΑ.

Οι απόπειρες των διευθυνόντων συμβούλων των μεγαλύτερων γερμανικών εταιρειών να έρθουν σε ξεχωριστές, απευθείας συμφωνίες με τον Τραμπ δεν έχουν ακόμα προχωρήσει. BMW, Mercedes, Volkswagen, Opel, Porsche, Audi, όλες οι επιχειρήσεις έχουν χτυπηθεί άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο από τον «ιό» της κρίσης.

