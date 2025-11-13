Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία θα πρέπει να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία «αργά ή γρήγορα» και ότι η διαπραγματευτική θέση του Κιέβου επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Παράλληλα, η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι αρνείται να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Κίεβο δηλώνει ότι οι όροι της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτοι και ισοδυναμούν με απαίτηση παράδοσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή σε μια πολιτική και διπλωματική λύση και επιθυμεί την ειρήνη.

Ωστόσο, ελλείψει μιας τέτοιας ευκαιρίας, είπε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμά προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλειά της και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών.