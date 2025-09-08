Κρεμλίνο: Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να μας αναγκάσει να αλλάξουμε τις θέσεις μας

Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι καμία κύρωση δεν θα αναγκάσει ποτέ τη Ρωσία να αλλάξει πορεία στον πόλεμο της Ουκρανίας, λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε γνωστό πως εξετάζουν πρόσθετους οικονομικούς περιορισμούς.

Ο Πούτιν έχει πει ότι η ρωσική οικονομία - η οποία έχει αναπτυχθεί ταχύτερα από εκείνη των χωρών της G7 και αψήφησε τις δυτικές προβλέψεις για κατάρρευση, κυρίως χάρη στις δαπάνες για την πολεμική προσπάθεια - έχει αντέξει καλά και έχει δώσει εντολή στις επιχειρήσεις και τους αξιωματούχους να αψηφήσουν τις κυρώσεις με κάθε δυνατό τρόπο.

«Καμία κύρωση δεν θα μπορέσει να αναγκάσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να αλλάξει τη συνεπή θέση για την οποία ο πρόεδρός μας έχει επανειλημμένα μιλήσει», δήλωσε ο Πεσκόφ στον δημοσιογράφο του Κρεμλίνου Αλεξάντερ Γιουνάσεφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα αυστηροποιήσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας ή όσων αγοράζουν το πετρέλαιό της.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι οι νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντονίζονται στενά με τις ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα διευθετήσει τον πόλεμο «αλλιώς θα υπάρξει κόλαση να πληρώσει» και την Κυριακή, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο αν ήταν έτοιμος να προχωρήσει στη «δεύτερη φάση» κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, είμαι».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι δυτικές κυρώσεις «αποδείχθηκαν απολύτως άχρηστες όσον αφορά την άσκηση πίεσης στη Ρωσία» και είπε ότι η Μόσχα προτιμά να επιτύχει τους στόχους της μέσω πολιτικών και διπλωματικών μεθόδων, αλλά, καθώς η Ευρώπη και το Κίεβο δεν θέλουν να εμπλακούν, θα συνεχίσει αυτό που ο Πούτιν αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε με 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, αλλά η ανάπτυξη επιβραδύνεται απότομα φέτος υπό το βάρος των υψηλών επιτοκίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Sberbank, Γκέρμαν Γκρεφ, ένας από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη ότι η οικονομία βρίσκεται σε στάσιμη κατάσταση και θα περιέλθει σε ύφεση εκτός εάν μειωθούν τα επιτόκια, ενώ μια έκθεση της κεντρικής τράπεζας υποδηλώνει ότι τεχνικά βρίσκεται ήδη σε ύφεση.