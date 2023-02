Ο Ρώσος πρόεδρος Βλανίμιρ Πούτιν συζήτησε με τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ωστόσο αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες των συνομιλιών αυτών και συγκεκριμένα να αναφερθεί στα όσα αποκάλυψε ο πρώην ισραηλινός πρωθυπουργός, σε μια μακρά συνέντευξη του η οποία είδε χθες το φως της δημοσιότητας και στην οποία λέει ότι ο πρόεδρος Πούτιν τού υποσχέθηκε λίγο καιρό αφού ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία πως δεν θα έδινε διαταγή να σκοτωθεί ο ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πράγματι, ο Πούτιν και ο Μπένετ όταν ήταν πρωθυπουργός του Ισραήλ είχαν ένα αρκετά έντονο διάλογο. Επικοινωνούσαν συχνά, υπήρξε και προσωπική επικοινωνία και τηλεφωνικές συνομιλίες.Πράγματι, στην ημερησία διάταξη εκτός από τις διμερείς σχέσεις υπήρχε και το θέμα της Ουκρανίας και το θέμα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Μίλησαν αρκετές ώρες για αυτό το θέμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στους δημοσιογράφους και προσέθεσε: «Όμως γνωρίζετε ότι δεν είμαστε θιασώτες του να αποκαλύπτουμε λεπτομέρειες των συνομιλιών των αρχηγών κρατών. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό ούτε τώρα, και συνεπώς δεν θα διαψεύσω ούτε θα επιβεβαιώσω όσα είπε ο κύριος Μπένετ» (απόσπασμα από το πρακτορείο Interfax).

Ο τότε πρωθυπουργός του Ισραήλ ήταν ο πρώτος δυτικός ηγέτης που είδε τον Πούτιν στη Μόσχα μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Η επίσκεψη εντασσόταν σε προσπάθεια μεσολάβησης που όμως ήταν ανεπιτυχής.

Χθες ο Ναφτάλι Μπένετ έδωσε πολύωρη συνέντευξη στην οποία δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια των συνομιλιών που είχε μαζί του στις 5 Μαρτίου του 2022 του υποσχέθηκε ότι δεν θα δώσει εντολή να σκοτώσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η ζωή ενός ηγέτη είναι το πολυτιμότερο πράγμα σε μια σύρραξη, σύμφωνα με τον κ. Μπένετ. «Γνώριζα πως ο Ζελένσκι διέτρεχε κίνδυνο, βρισκόταν σε καταφύγιο η τοποθεσία του οποίου κρατείτο μυστική».

Γι’ αυτό ρώτησε, περίπου τρεις ως τέσσερις ώρες αφότου ξεκίνησε η συνάντησή του με τον κ. Πούτιν, αν ο Ρώσος πρόεδρος σκόπευε να σκοτώσει τον κ. Ζελένσκι, συνέχισε.

Ο Μπένετ δήλωσε στο μέρος αυτό της συνάντησης τα εξής: «Τον ρώτησα: Τι συμβαίνει; Σχεδιάζετε να σκοτώσετε τον Ζελένσκι;. Εκείνος απάντησε: «Δεν θα σκοτώσω τον Ζελένσκι». Τότε του είπα: «Θέλω να καταλάβω με σαφήνεια, ότι μου δίνετε την υπόσχεση ότι δεν θα σκοτώσετε τον Ζελένσκι». Εκείνος απάντησε: «Δεν προτίθεμαι να σκοτώσω τον Ζελένσκι».

Μετά τη συνάντηση, τηλεφώνησε απευθείας στον ουκρανό πρόεδρο καθ’ οδόν από το Κρεμλίνο στο αεροδρόμιο: «Άκου, μόλις βγήκα από τη συνάντηση, δεν θα σε σκοτώσει», είπε πως διαβεβαίωσε τον κ. Ζελένσκι. Ο συνομιλητής του τον ρώτησε αν ήταν σίγουρος. «Εκατό τοις εκατό», απάντησε.

Τις δηλώσεις που έκανε ο Ναφτάλι Μπένετ σχετικά με τις υποσχέσεις του Πούτιν να μην σκοτώσει τον Ζεένσκι, σχολιάσαν δύο υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρι Κουλέμπα έγραψε στο Twitter ότι «κατά το παρελθόν ο Πούτιν είχε υποσχεθεί ότι δεν θα καταλάβει την Κριμαία, δεν θα παραβιάσει τις συμφωνίες του Μινσκ και ότι δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία, αλλά δεν τήρησε καμία». Ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι επαγγελματίας ψεύτης» δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι «κάθε φορά που υπόσχονταν ότι δεν θα κάνει κάτι, ήταν αυτό που συγκεκριμένα περιλάμβανε στα σχέδια του»

In the past, Putin has made promises not to occupy Crimea, not to violate Minsk agreements, not to invade Ukraine, yet he has done all of these things. Do not be fooled: he is an expert liar. Every time he has promised not to do something, it has been exactly part of his plan. pic.twitter.com/LGkwUeOYBK