Κουλέμπα: Οι ρωσικοί ισχυρισμοί για «βρώμικη βόμβα» είναι παράλογοι

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί για «βρώμικη βόμβα» είναι «παράλογοι» και «επικίνδυνοι», προειδοποιεί μέσω του Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Τα ρωσικά ψέματα για το ότι η Ουκρανία υποτίθεται ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μία "βρώμικη βόμβα" είναι τόσο παράλογοι όσο και επικίνδυνοι. Κατά πρώτον, η Ουκρανία είναι πιστό μέλος της Συνθήκης Μη Διάδοσης των πυρηνικών όπλων: ούτε έχουμε "βρώμικες βόμβες" ούτε σχεδιάζουμε να αποκτήσουμε. Κατά δεύτερον, συχνά οι Ρώσοι κατηγορούν τους άλλους για κάτι που οι ίδιοι σχεδιάζουν», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ντίμιτρο Κουλέμπα.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.