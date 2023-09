Κόσοβο: «Υπό έλεγχο» το μοναστήρι όπου είχαν ταμπουρωθεί 30 ένοπλοι άνδρες (vid)

Η κατάσταση επανήλθε σε ηρεμία μέσα στο μοναστήρι του βορείου Κοσόβου όπου είχαν ταμπουρωθεί σχεδόν τριάντα ένοπλοι άνδρες για αρκετές ώρες μετά τον θάνατο ενός αστυνομικού, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τζελάλ Σβέκλα.

"Ανακτήσαμε τον έλεγχο αυτής της περιοχής, έπειτα από αρκετές μάχες", δήλωσε ο Κοσοβάρος υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Από το μεσημέρι, ένοπλοι άνδρες που είχαν ταμπουρωθεί στο μοναστήρι αυτό είχαν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Another Serbian terrorist scumbag arrested by the Kosovo Police. Look how terrified he is in the hands of our policemen. #Kosovo #KosovoPolice 💪💪💪 pic.twitter.com/vsf4XHcM8f

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, ένοπλοι που επέβαιναν σε τεθωρακισμένα οχήματα εισέβαλαν σήμερα σε χωριό που κατοικείται κυρίως από Σέρβους, στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, συγκρούστηκαν με την αστυνομία και ταμπουρώθηκαν σε ένα μοναστήρι, με τη βία να αναζωπυρώνεται στον ανήσυχο βορρά.

Η αστυνομία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι ένας αστυνομικός και τρεις από τους σχεδόν 30 δράστες της επίθεσης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών γύρω από το χωριό Μπάνισκο.

Μοναχοί και προσκυνητές έχουν κλειστεί μέσα στον ναό του σερβικού ορθόδοξου μοναστηριού καθώς η πολιορκία μαίνεται επί ώρες.

The Serbs repelled several attacks by Albanian special forces.



Clashes continue.



The ambassadors of the USA, UK, France and Italy are meeting with Kurti, the self-proclaimed Prime Minister of Kosovo (Kosovo was seceded from Serbia by force by NATO). pic.twitter.com/r5Xl2DaMkE