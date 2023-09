Κόσοβο: Τέσσερις νεκροί από ανταλλαγή πυρών στο μοναστήρι - Έτοιμη να παρέμβει δήλωσε η KFOR (vid)

Χαοτική παραμένει η κατάσταση στο βόρειο Κόσοβο, όπου ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι ενώ το απόγευμα της Κυριακής, σκοτώθηκε ένας Κοσοβάρος αστυνομικός και τρεις από τους ταμπουρωμένους στο μοναστήρι με την Πρίστινα να καταγγέλλει το «οργανωμένο έγκλημα που στηρίζεται από αξιωματούχους στο Βελιγράδι» και τη Σερβία τα «ψέματα» του Κοσόβου.

Περίπου 30 ένοπλοι άνδρες έχουν ταμπουρωθεί σε ένα μοναστήρι στο Μπάνισκο και είναι περικυκλωμένοι από την αστυνομία, ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός, Άλμπιν Κούρτι, καλώντας τους να «παραδοθούν».

Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «η δολοφονία και η βία στο βορρά διαπράττονται από αυτούς τους άνδρες - Οπλισμένες και οργανωμένες επαγγελματικές δυνάμεις με τεθωρακισμένα οχήματα χωρίς πινακίδες. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω: Δεν είναι απλοί Σέρβοι πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, αλλά υποστηριζόμενοι από το σερβικό κράτος στρατεύματα που διαπράττουν αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις»

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF — Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023

Στη συνέντευξή του ο Κούρτι είπε ότι οι ένοπλοι «δεν είναι πολίτες (…) αλλά επαγγελματίες, αστυνομικοί ή στρατιωτικοί που βρίσκονται μέσα και γύρω από το μοναστήρι».

Ο νόμος ορίζει ότι οι αρχές του Κοσόβου δεν μπορούν να επέμβουν στις ορθόδοξες εκκλησίες και τα μοναστήρια, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας. Εξαιρούνται οι έκτακτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα μια πυρκαγιά ή ένας σεισμός.

Videos from the north of Kosovo and Metohija (Banjska) have appeared on the Internet, on which you can hear the action of small arms.

Kosovo PM #Kurti says the 30 Serbs who did it are surrounded and call on them to surrender. pic.twitter.com/O102cfbbCe — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) September 24, 2023

Η KFOR, η ειρηνευτική δύναμη του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο, ανέφερε ότι «είναι παρούσα και έτοιμη να παρέμβει αν της ζητηθεί», διευκρινίζοντας ότι αρμόδια για τη διαχείριση της κατάστασης είναι η κοσοβάρικη αστυνομία.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση της Επισκοπής Ράσκας και Πριζρένης, μια ομάδα προσκυνητών από το Νόβι Σαντ και ένας ηγούμενος βρίσκονται στο μοναστήρι. Για την ασφάλειά τους, έχουν κλειστεί στο εσωτερικό, αφού οι ένοπλοι «επιτέθηκαν στο μοναστήρι με ένα θωρακισμένο όχημα και μπήκαν δια της βίας».

A Kosovo police officer was killed and another injured during a shooting in a village in the north of Kosovo, Prime Minister Albin Kurti said, in the first such major violence in months https://t.co/wwqynr5TdD pic.twitter.com/Y0VhhUEl5B — Reuters (@Reuters) September 24, 2023

Οι ταραχές συνεχίζονται από το πρωί, όταν σκοτώθηκε ένας Κοσοβάρος αστυνομικός και ένας δεύτερος τραυματίστηκε ενώ περιπολούσαν κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Σύμφωνα με την Πρίστινα, δέχτηκαν επίθεση από διάφορα σημεία με βαρέα όπλα και χειροβομβίδες.

Ο Άλμπιν Κούρτι έκανε λόγο για «εγκληματική και τρομοκρατική» επίθεση, κατηγορώντας το Βελιγράδι ότι παρέχει οικονομική και επιμελητειακή υποστήριξη «στο οργανωμένο έγκλημα».

Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα μιλήσει στις 20.00 απόψε για «να αποκαλύψει όλα τα ψέματα του Άλμπιν Κούρτι που δημιουργεί χάος και κόλαση» στο Κόσοβο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, «τη φρικτή επίθεση εναντίον αξιωματικών της αστυνομίας στο Μπάνισκο, στο βόρειο Κόσοβο», προσθέτοντας ότι «οι υπεύθυνοι πρέπει να δικαστούν».

Πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης: 24 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 5:58