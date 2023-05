Κόσοβο: Συνάντηση Βούτσιτς με ξένους διπλωμάτες για αποκλιμάκωση της κρίσης (pics&vids)

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς θα συναντηθεί την Τρίτη με τους πρέσβεις των ΗΠΑ, της Ρωσίας, της Κίνας, της Βρετανίας και τον επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το ξέσπασμα των νέων συγκρούσεων στο βόρειο Κόσοβο.

Ο Βούτσιτς έθεσε τον στρατό στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού μετά τον τραυματισμό περίπου 25 στρατιωτών του KFOR που υπερασπίζονταν τρία δημαρχεία στο βόρειο Κόσοβο σε συγκρούσεις με Σέρβους διαδηλωτές.

O Σέρβος πρόεδρος στις 8 π.μ.θα συναντηθεί με τους πρεσβευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας, γνωστή ως ομάδα Quint, και τον επικεφαλής του γραφείου της ΕΕ στην Πρίστινα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους πρέσβεις της Φινλανδίας, της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε αργά τη Δευτέρα τις συγκρούσεις, χαρακτηρίζοντας τη βία κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ «απολύτως απαράδεκτη» και προτρέποντας σε άμεσο διάλογο.

«Η ΕΕ καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και τους διαδηλωτές να αποκλιμακώσουν αμέσως και άνευ όρων την κατάσταση», ανέφερε ο Μπορέλ στο Twitter.

Η κατάσταση στην περιοχή βγήκε εκτός ελέγχου μετά την ανάληψη καθηκόντων από Αλβανούς δημάρχους στην περιοχή της σερβικής πλειοψηφίας του βόρειου Κοσόβου μετά από εκλογές που μποϊκοτάρισαν οι Σέρβοι - μια κίνηση που οδήγησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να επιπλήξουν την Πρίστινα την Παρασκευή.

