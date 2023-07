Κόσοβο: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο της Πρίστινα (vid)

Επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη στη Βουλή του Κοσόβου κατά τη διάρκεια συζήτησης για την κατάσταση στους τέσσερις σερβικούς δήμους στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι βρισκόταν στο βήμα και αναφερόταν στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση της έντασης, μία βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κόλλησε στο αναλόγιο φωτογραφία που τον απεικονίζει να έχει μεγάλη μύτη σαν τον Πινόκιο.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπεσνίκ Μπισλίμι σηκώθηκε από τα κυβερνητικά έδρανα, ξεκόλλησε τη φωτογραφία και την έσκισε επιδεικτικά. Έτερος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος πλησίασε τον Άλμπιν Κούρτι κρατώντας ένα μπουκάλι με νερό και τον κατάβρεξε.

Ο Μπισλίμι αντιδρώντας εκσφενδόνισε ένα γυάλινο μπουκάλι που πέτυχε στο κεφάλι τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ακολούθησε γενική σύρραξη ανάμεσα στους βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης με σπρωξίματα και γροθιές μέχρι που επενέβη η φρουρά της Βουλής.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP