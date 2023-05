Κόσοβο: Ενισχύει την παρουσία του το ΝΑΤΟ - Επίθεση Σέρβων σε δημοσιογραφικά αυτοκίνητα (vids)

Σέρβοι διαδηλωτές έσπασαν δύο αυτοκίνητα Αλβανών δημοσιογράφων στην πόλη Λεπόσαβιτς του Κοσσυφοπεδίου την Τρίτη, μία ημέρα μετά τον τραυματισμό 30 στρατιωτών του ΝΑΤΟ και 52 διαδηλωτών σε συγκρούσεις. Με την ένταση να μην φαίνεται να καταλαγιάζει, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σήμερα ότι στέλνει επιπλέον δυνάμεις στο Κοσσυφοπέδιο.

A2 CNN and Panorama teams from #Albania were just attacked in Leposavic. Journalists were inside the cars when stones were thrown towards them. #Kosovo pic.twitter.com/Rj8QfU8oOB

"Σε απάντηση στις πρόσφατες ταραχές και τον τραυματισμό 30 μελών της δύναμης του ΝΑΤΟ στο Κοσσυφοπέδιο, το ΝΑΤΟ έδωσε εντολή για την ανάπτυξη των Επιχειρησιακών Εφεδρικών Δυνάμεων (ORF) για τα Δυτικά Βαλκάνια", ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η αναταραχή στην περιοχή έχει ενταθεί από τότε που αλβανοί δήμαρχοι ανέλαβαν καθήκοντα στην περιοχή του βόρειου Κοσσυφοπεδίου, όπου πλειοψηφούν οι Σέρβοι, μετά τις εκλογές του Απριλίου, τις οποίες οι Σέρβοι μποϊκοτάρισαν, μια κίνηση που οδήγησε τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να επιπλήξουν την Πρίστινα την Παρασκευή.

Μασκοφόροι πλησίασαν ένα αυτοκίνητο με αλβανική πινακίδα κυκλοφορίας με την ένδειξη "A2, συνεργάτης του CNN" και έσπασαν το παρμπρίζ, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters που ήταν μάρτυρας του περιστατικού. Ένα άλλο αυτοκίνητο που ανήκε σε άλλο μέσο ενημέρωσης έσπασε επίσης. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

1/ Protesters in Leposavic, some of them with masks, have verbally assaulted journalists and also pushed them, after the meeting of the former mayor of Leposavic, Zoran Todic, and the former #Kosovo Serb MP, Slavko Simic, from Srpska Lista party, with #KFOR representatives. pic.twitter.com/bBAtsOgpfI