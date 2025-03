Τουλάχιστον 10.000 διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων νέοι, πραγματοποιούν πορεία προς το δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα της αντιπολίτευσης.



Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα CHP, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάλεσε σε συγκέντρωση εκεί για τρίτη συνεχή βραδιά για να καταγγείλει τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης.

Και φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν κάλεσμα ώστε να συγκεντρωθεί κόσμος. Από τις 17:00, χιλιάδες φοιτητές από τον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης ένωσαν τις φωνές τους και άρχισαν να κατευθύνονται προς το δημαρχείο.



Παρά την απαγόρευση για διαδηλώσεις, ο κόσμος συνεχίζει τη διαμαρτυρία με συνθήματα κατά της κυβέρνησης Ερντογάν.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για δεκάδες συλλήψεις και τραυματισμούς αστυνομικών.

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα CHP, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάλεσε σε συγκέντρωση εκεί για τρίτη συνεχή βραδιά για να καταγγείλει τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης, Εκρεμ Ιμάμογλου, που κατηγορείται για «διαφθορά» και «τρομοκρατία».





AP Photo/Francisco Seco





AP Photo/Emrah Gurel

De massale demonstratie in het Samandag-district in Turkije uit solidariteit met en steun aan de burgemeester van Istanbul, waar demonstranten het aftreden van Erdogan eisen.🇹🇷

Dit is vandaag ik zal wel weer neder-Turken in mijn tl krijgen die zeggen dat het een leugen is..👇 pic.twitter.com/dOezwBCjux