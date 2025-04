Κωνσταντινούπολη: Ένταση σε πορεία του CHP υπέρ των Παλαιστινίων

Ένταση επικράτησε μετά τις 19:00 το βράδυ, σήμερα 19 Απριλίου, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όταν το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχείρησε να κάνει πορεία υπέρ των Παλαιστινίων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η αστυνομία απέκλεισε την πρόσβαση προς την κεντρική πλατεία Ταξίμ, όπου επρόκειτο να καταλήξουν οι διαδηλωτές. Έκλεισαν επίσης και οι γύρω σταθμοί του μετρό.

Αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν στην προσυγκέντρωση στην Κεντρική Οδό του Πέρα, όπου είχε δοθεί το ραντεβού για να ξεκινήσει η πορεία, ζητώντας από τους διαδηλωτές να διαλυθούν, καθώς η νομαρχία δεν είχε δώσει άδεια για τη συγκέντρωση.

Ο επικεφαλής της νομαρχιακής επιτροπής του CHP στην Κωνσταντινούπολη, Οζγκιούρ Τσελίκ, δήλωσε ότι το κόμμα του θα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά εναντίον όσων έδωσαν την εντολή να κηρυχθεί η πορεία παράνομη.

Happening now in Turkey!



The police cracked down on protesters in Istanbul gathering to condemn the genocide in Palestine. #FreePalestine pic.twitter.com/PWs5g3J3Q1