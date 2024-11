Κωνσταντινούπολη: Άνδρας άνοιξε πυρ κοντά στο προξενείο του Ισραήλ - Επενέβησαν οι ειδικές δυνάμεις (vid)

Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη αργά το βράδυ της Πέμπτης (15/11).

Ο άγνωστος άνδρας άρχισε να πυροβολεί αρκετές φορές, ενώ την ίδια ώρα ήταν σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς. Συνελήφθη αφού επενέβησαν οι ειδικές δυνάμεις, με τον οπλοφόρο να αντιστέκεται κατά τη σύλληψή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Last night, an unidentified person opened fire into the air with a shotgun in front of the Israeli Consulate in Beşiktaş, Istanbul, to protest Israel's operations in Gaza

After initial resistance, the perpetuator surrendered to officers from the special operations police unit. pic.twitter.com/b7FRrpJB1Q