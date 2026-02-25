Κομισιόν: Υπογράφηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για αξιόπιστες ηλεκτρονικές αξιολογήσεις στον τουρισμό

Υπογράφηκε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις Ηλεκτρονικές Αξιολογήσεις και Κριτικές Καταλυμάτων Τουρισμού. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας που αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους κύριους φορείς του τουριστικού κλάδου, μεταξύ των οποίων και δημοφιλείς πλατφόρμες καταλυμάτων, για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των διαδικτυακών κριτικών.

Ο Κώδικας προβλέπει, μεταξύ άλλων μηχανισμούς πρόληψης και αντιμετώπισης ψευδών ή παραπλανητικών κριτικών, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να αλλοιώσει την πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης.

Ο Κώδικας, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, θεσπίζει κοινά πρότυπα που εφαρμόζονται σε όλους, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία σε ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα.