Κόλπος του Σουέζ: Τέσσερις νεκροί από ανατροπή μαούνας (vid)

Μια μαούνα ναυάγησε την Τρίτη στον Κόλπο του Σουέζ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου είκοσι, ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αιγυπτιακές αρχές.

Η μαούνα Adam Marine 12 ανατράπηκε στην περιοχή της Τζάμπαλ ελ Ζέιτ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, περίπου 250 χιλιόμετρα από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ, ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων μέσω Facebook.

Διευκρίνισε πως ειδοποιήθηκε για το δυστύχημα από την εταιρεία Offshore Shukeir Oil Company Co. (OSOCO). Δεν εξήγησε τους λόγους του δυστυχήματος.

«Έγινε αεροδιακομιδή τεσσάρων ανθρώπων που τραυματίστηκαν και άλλοι 18 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Ελ Τζούνα», στην ανατολική Αίγυπτο, ενώ τα πτώματα «ακόμη τεσσάρων μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο στη Χουργάδα» (ανατολικά), ανέφερε το υπουργείο Υγείας μέσω X.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υγείας Χάλεντ Άμπντελ Γαφάρ, καθώς και οι υπουργοί Πετρελαίου και Εργασίας, παρακολουθούν στενά την κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

The first TV footage of an oil drilling rig overturning in the Gulf of Suez. pic.twitter.com/RUBfszlc6y