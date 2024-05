Κόλπος του Άντεν: Αποτυχημένη απόπειρα πειρατείας κατά πλοίου

Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε πληροφορία για αποτυχημένη απόπειρα πειρατείας κατά πλοίου σε απόσταση 195 ναυτικών μιλίων ανοικτά του Άντεν.

Το πλοίο προσεγγίσθηκε από μικρό πλεούμενο που μετέφερε πέντε έως έξι ενόπλους με ανεμόσκαλες.

UKMTO WARNINING INCIDENT 071 ATTACK - Update 001



The Master of an MV reports being approached by one small craft with 5 – 6 persons onboard carrying weapons and ladders