Κολομβία: Απαγόρευση της κυκλοφορίας επί τρεις ημέρες στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες του ELN

Οι αντάρτες του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) της Κολομβίας διέταξαν την Παρασκευή τους πολίτες που ζουν σε περιοχές τις οποίες ελέγχει η οργάνωση να παραμείνουν στα σπίτια τους επί τρεις ημέρες, αρχής γενομένης από την Κυριακή, λόγω των «ιμπεριαλιστικών απειλών επέμβασης» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η παλαιότερη αντάρτικη οργάνωση της Λατινικής Αμερικής, που ελέγχει τις περιοχές παραγωγής κοκαΐνης, ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι θέλει να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις για την «άμυνα» της χώρας και διέταξε περιορισμούς στις μετακινήσεις των αμάχων από τις 11.00 της Κυριακής μέχρι τις 11.00 της Τετάρτης.

«Είναι αναγκαίο οι πολίτες να μην αναμιχθούν με στρατιωτικούς για να αποφευχθούν ατυχήματα», ανέφερε.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι χώρες που παράγουν κοκαΐνη και την πωλούν στις ΗΠΑ μπορεί να δεχτούν επίθεση, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην Καραϊβική, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αμερικανικές ναυτικές και άλλες δυνάμεις.