Κολομβία: Αγωνιζόμαστε εναντίον της διακίνησης απαγορευμένων ουσίων

Η Κολομβία είναι «απόλυτα αποφασισμένη» να καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, επέμεινε ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας, Πέδρο Σάντσες, τη στιγμή η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει τη χώρα στη μαύρη λίστα επειδή δεν καταφέρνει να φρενάρει τις εξαγωγές κοκαΐνης.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, θα αποφασίσει ως τη 15η Σεπτεμβρίου αν θα αφαιρέσει από την Κολομβία το καθεστώς του συμμάχου των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Διακυβεύεται αμερικανική χρηματοδότηση σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, προορισμένη για την καταπολέμηση των καρτέλ και οργανώσεων ανταρτών της άκρας αριστεράς που χρηματοδοτούνται μέσω της διακίνησης κοκαΐνης.

Η απόφαση αναμένεται με φόντο τη θεαματική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Καραϊβική, στο πλαίσιο του πολέμου του προέδρου Τραμπ εναντίον των καρτέλ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν προ ημερών πλεούμενο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα και φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας «11 ναρκωτρομοκράτες», κατ’ αυτόν.

Ο κ. Σάντσες τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η αμερικανική πιστοποίηση αποτελεί «σύμβολο της συνεργασίας, της συμμαχίας και της εμπιστοσύνης» ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογοτά.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο πλαίσιο προγράμματος για την εξάλειψη των καλλιεργειών στα σύνορα Κολομβίας-Ισημερινού, εκτίμησε πως η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια είναι κρίσιμη ώστε η Μπογοτά να μπορέσει να «δράσει πιο σθεναρά» εναντίον των διακινητών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάκληση της πιστοποίησης θα σηματοδοτούσε νίκη για τους διακινητές ναρκωτικών και «ήττα για τη χώρα», που τους δίνει μάχη εναντίον τους.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2022, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, συνηγόρησε υπέρ αλλαγής παραδείγματος στον λεγόμενο πόλεμο κατά των ναρκωτικών του οποίου ηγούνται οι ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει αποτυχημένο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα που τροφοδοτούν τη διακίνηση ουσιών.

Από το 2022, η επιφάνεια όπου καλλιεργείται κόκα αυξήθηκε κατά περίπου 70%, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ίδιας της κολομβιανής κυβέρνησης και του ΟΗΕ.

Τον Μάιο του 2026, η Κολομβία θα επιλέξει τον διάδοχο του Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα δυνάμει του Συντάγματος.