«Κόκκινος συναγερμός» στο Μεξικό λόγω του τυφώνα Τζον: «Μείνετε σπίτι και μην πλησιάζετε τα παράθυρα»

Ο τυφώνας Τζον έφθασε το βράδυ της Δευτέρας στο νοτιοδυτικό Μεξικό, αφού ενισχύθηκε στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, φέροντας ανέμους ταχύτητας ως και 195 χιλιομέτρων ανά ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Ο Τζον έφθασε κοντά στην πόλη Μαρκέλια, στην πολιτεία Γκερέρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό, διευκρίνισε το NHC.

Αναμενόταν να «εξασθενίσει γρήγορα» όταν φθάσει σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο στο νότιο Μεξικό, κατά την αμερικανική υπηρεσία.

Hurricane #John has essentially pulled an Otis, going from a low end storm to a landfalling major hurricane in 24 hours; perhaps most disturbingly, it's making landfall in an area not even in the forecast cone this time yesterday (a cone which peaked it as a tropical storm) pic.twitter.com/kfduIZwbTI