Κοινή προεκλογική εκστρατεία Ερντογάν - Μπαχτσελί στα συντρίμμια

O Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος MHP (aka Αρχηγός των Γκρίζων Λύκων) Ντεβλέτ Μπαχτσελί έκαναν την πρώτη κοινή εμφάνιση τους στα συντρίμμια τη 15η μέρα του σεισμού στην επαρχία Χατάι. Στο Μαράς έκαναν κοινές δηλώσεις με τον Μπαχτσελί να ανεβαίνει πρώτος στο πόντιουμ.

«Η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας έκανε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μεγάλη καταστροφή φτάνοντας σ' εσάς το συντομότερο δυνατόν.[...] Αυτή η μεγάλη καταστροφή απέκτησε νόημα από τα θαύματα που είδαμε. Με την χάρη του Μεγάλου Θεού, θα ξεπεράσουμε την καταστροφή και θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή. Ως MHP στηρίζουμε τον Πρόεδρο μας (σσ. Ερντογάν) και θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξη μας σε όλα τα θέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι δύο πολιτικοί άνδρες έκαναν και δεύτερη κοινή εμφάνιση, αυτή τη φορά στην επαρχία Οσμάνιγιε και στο Γκαζιαντέπ, όπου αγκάλιαζαν μαζί παιδάκια και μοίραζαν χαμόγελα και υποσχέσεις για δικαιοσύνη για τα κτίρια- τάφους αλλά και για γρήγορη ανοικοδόμηση.

President @RTErdogan is in Osmaniye with Devlet Bahçeli, Chairman of the Nationalist Movement Party. pic.twitter.com/a5xunh2ZAe

Οι κοινές εμφανίσεις Μπαχτσελί - Ερντογάν ήδη δύο φορές στις πληγείσες περιοχές δεν ξεκίνησαν ούτε τυχαία ούτε ξαφνικά. Σύμφωνα με τη Hurriyet, οι δύο πολιτικοί άνδρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στο προεδρικό μέγαρο στις 16 Φεβρουαρίου, κεκλεισμένων των θυρών και συζητούσαν για μία ώρα.

Δεν έγινε γνωστό ποιο ήταν το αντικείμενο της συνάντησης αλλά από τη συνέχεια προκύπτει ότι μάλλον συμφώνησαν σε ένα είδος κοινής προεκλογικής εκστρατείας μέσα στα συντρίμμια την ώρα που όλο και περισσότερες φωνές στο εσωτερικό κατηγορούν το καθεστώς Ερντογάν για την ατιμωρησία και την διαφθορά που επέτρεψε την άναρχη και εγκληματική δόμηση.

Προφανώς, εν όψει των εκλογών οι δύο πολιτικοί εταίροι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να κατευνάσουν την οργή η έκφραση της οποίας καταπνίγεται με διάφορους τρόπους, όπως οι διώξεις για fake news αλλά και το βολικό μπλοκάρισμα του Twitter.

Η καταστροφή φαίνεται ότι έκανε Ερντογάν και Μπαχτσελί να ανανεώσουν τους όρκους ...πολιτικής τους πίστης οι οποίοι σύμφωνα με κάποιους αναλυτές δεν ήταν και τόσο δεδομένοι λίγο πριν τους σεισμούς.

Σε άρθρο στο washingtoninstitute.org στις 10 Φεβρουαρίου, ο Χασίμ Τεκινές που έχει δουλέψει στο παρελθόν στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο πρωθυπουργικό γραφείο της Τουρκίας, ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι η «ιερά συμμαχία» με το MHP ήταν αυτή που κράτησε τον Ερντογάν στην εξουσία, ο Τούρκος πρόεδρος αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό το εθνικιστικό κόμμα ως απειλή την οποία πρέπει να εξουδετερώσει.

«Η εμπλοκή ηγετικών στελεχών του ΜΗΡ στη δολοφονία του Σινάν Ατές, πρώην ηγέτη των Γκρίζων Λύκων - οργάνωσης που πρόσκειται στο ΜΗΡ- κυριάρχησε στη συζήτηση στην τουρκική πολιτική τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του μεγάλου σεισμού που αποδεκάτισε μεγάλο μέρος της νότιας Τουρκίας. Ο Ατές φαίνεται ότι πυροβολήθηκε από συμμορίες ναρκωτικών στις 30 Δεκεμβρίου στην Άγκυρα. Η αστυνομία διαπίστωσε τώρα ότι οι δολοφόνοι του Ατές έχουν διασυνδέσεις με το MHP, και τα στοιχεία αυτά μπορεί να οδηγούν μέχρι την ηγεσία του MHP.

