Κογκρέσο: Υποψίες ότι η TikTok παραβιάζει νόμους για την προστασία των παιδιών

Παραβίασε η TikTok τους νόμους που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών; Αυτό θα διερευνηθεί από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ κατόπιν αιτήματος των επικεφαλής μιας διακομματικής επιτροπής του Κογκρέσου, καθώς εντείνονται ανησυχίες ότι η TikTok προσπαθεί να ασκήσει πίεση κατά της νομοθεσίας που θα μπορούσε να απαγορεύσει την εφαρμογή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε αποκλειστικά στην κατοχή του NBC News.

Ειδικότερα, ο νέος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, Τζον Μούλεναρ από το Μίσιγκαν, και ο κορυφαίος Δημοκρατικός της επιτροπής, Ράτζα Κρισναμούρτι από το Ιλινόις, απέστειλαν την Πέμπτη (2/5) επιστολή με την οποία ζητούν από την πρόεδρο της FTC, Λίνα Καν, να εξετάσει τα αναδυόμενα μηνύματα που έστειλε η TikTok στους χρήστες τον Μάρτιο. Αυτό, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων προωθούσε με ταχείς ρυθμούς ένα νομοσχέδιο που θα ανάγκαζε τον ιδιοκτήτη της TikTok, την ByteDance, με έδρα την Κίνα, να εκποιηθεί ή να αντιμετωπίσει εθνική απαγόρευση.

Όπως το NBC διευκρινίζει, το δίδυμο θέλει να μάθει αν το TikTok παραβίασε τον νόμο περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών στο διαδίκτυο, ο οποίος δίνει στους γονείς τη δυνατότητα να εξετάζουν και να συναινούν στο ποιες πληροφορίες συλλέγουν οι ιστότοποι και οι εφαρμογές από τα παιδιά.

Οι Μούλεναρ και Κρισναμούρτι γράφουν ότι η εφαρμογή TikTok «έστειλε παρεμβατικά και παραπλανητικά αναδυόμενα μηνύματα σε έναν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλο αριθμό χρηστών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τα οποία ζητούσαν προσωπικές πληροφορίες και τους ώθησαν να επικοινωνήσουν με το Κογκρέσο αντιδρώντας στη νομοθεσία».



Καθώς το Κογκρέσο εργαζόταν για να περάσει τη νομοθεσία που θα μπορούσε να απαγορεύσει το TikTok, η εφαρμογή αντέδρασε με αναδυόμενα μηνύματα προς τους χρήστες της που έγραφαν «Stop a TikTok shutdown» (Σταματήστε το κλείσιμο του TikTok) με μεγάλα, λευκά γράμματα και τους προέτρεπαν να καλέσουν τους εκπροσώπους τους στο Κογκρέσο.

Εάν η ByteDance θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, πρέπει πλέον να αποχωρήσει από το TikTok εντός εννέα μηνών – αν και ο πρόεδρος μπορεί να χορηγήσει επιπλέον παράταση 90 ημερών. Στο μεταξύ, η εταιρεία έχει υποσχεθεί νομικές ενέργειες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν οποιαδήποτε απαγόρευση.

«Ενώ η Βουλή εξέταζε το νομοσχέδιό μας, η TikTok μετέτρεψε την εφαρμογή της σε ένα σύστημα μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης για το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, παραπλανώντας τους χρήστες σχετικά με το νομοσχέδιο και ενθαρρύνοντας τα παιδιά να καλέσουν τα γραφεία μας», δήλωσε ο Μούλεναρ στο NBC News.

Οι Μούλενααρ και Κρισναμούρτι θέλουν η FTC να εξετάσει αν παιδιά κάτω των 13 ετών έλαβαν τα αναδυόμενα παράθυρα. Η TikTok υποστηρίζει ότι οι ειδοποιήσεις πήγαιναν μόνο σε χρήστες 18 ετών και άνω.

«Όπως έχουμε πει επανειλημμένα, αυτές οι ειδοποιήσεις πήγαιναν σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω και οι χρήστες που τις λάμβαναν είχαν πάντα πολλαπλές επιλογές για να απορρίψουν την ειδοποίηση. Είναι αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι τα μέλη του Κογκρέσου εκφράζουν ανησυχία απλώς επειδή άκουσαν από τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους να τους παρακαλούν να μην περάσουν ένα νομοσχέδιο που καταπατά τα δικαιώματα της Πρώτης Τροποποίησης», υπογράμμισε εκπρόσωπος της TikTok στο NBC News.

Από την πλευρά τους, οι νομοθέτες ανησυχούν για το γεγονός ότι τα αναδυόμενα παράθυρα του TikTok ζητούσαν προσωπικές πληροφορίες όπως οι ταχυδρομικοί κώδικες των χρηστών για να βρουν τους αντιπροσώπους τους. Μια επικαιροποίηση του νόμου για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών το 2013 συμπεριέλαβε τον γεωγραφικό εντοπισμό ως ένα είδος δεδομένων που δεν μπορούν να συλλέγονται από τα παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.

Bill that could ban TikTok in the U.S. gains momentum in Congress. pic.twitter.com/fWDfWWt57i