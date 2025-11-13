Κλιματικός στόχος της ΕΕ για το 2040 η μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το σχέδιο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040 και την εξωτερική ανάθεση του 5% αυτού του στόχου σε χώρες εκτός της ΕΕ μέσω δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, ενέκρινε σήμερα, Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτησή του στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στον στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 90% χωρίς αντισταθμίσεις άνθρακα, ο οποίος, σύμφωνα με τους επιστημονικούς συμβούλους της ΕΕ, θα ήταν σύμφωνος με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C, το επίπεδο που απαιτείται για την αποφυγή πολύ πιο σοβαρών φαινομένων καύσωνα και ξηρασίας.

Έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, το σχέδιο παραμένει πιο φιλόδοξο από τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών των περισσότερων μεγάλων οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

Οι υπουργοί Κλίματος των χωρών της ΕΕ είχαν ήδη υποστηρίξει την πρόταση την περασμένη εβδομάδα, ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να αποφύγουν να πάνε με άδεια χέρια στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον στόχο με πλειοψηφία 379 υπέρ, 248 κατά και 10 αποχές. Οι νομοθέτες απέρριψαν επίσης μια πρόταση των Πατριωτών για την Ευρώπη, μιας ακροδεξιάς ομάδας νομοθετών, να καταργηθεί εντελώς ο κλιματικός στόχος.

Οι χώρες της ΕΕ και οι νομοθέτες θα διαπραγματευτούν τώρα τις τελικές λεπτομέρειες για τον τρόπο επίτευξης του στόχου, ο οποίος επιτρέπει στις χώρες να αγοράζουν ξένα πιστωτικά δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να καλύψουν έως και το 5% του στόχου. Αυτό μειώνει τις απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών από τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες στο 85% των επιπέδων του 1990.

Οι πιστώσεις άνθρακα, η αγορά μειώσεων εκπομπών που αναλαμβάνουν άλλες χώρες, έχουν επικριθεί επειδή δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι θα καταρτίσει αυστηρά κριτήρια ποιότητας για τις πιστώσεις που χρησιμοποιεί για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της σχετικά με τις εκπομπές.

Η αντίδραση ορισμένων κυβερνήσεων της ΕΕ κατά των μέτρων για το κλίμα φέτος, συμπίπτει με ένα δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο που τις έχει αναγκάσει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να στηρίξουν τις βιομηχανίες που έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ.